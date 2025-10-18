“血糖値スパイク”で「眠くなる」「太りやすくなる」はウソ？糖尿病専門医が指摘する誤解と本当のリスク

“血糖値スパイク”という言葉を見聞きしたことがあるだろうか。一般的に食後に血糖値が急上昇し、その後急降下することを指す。そして、血糖値スパイクを起こすと「眠くなる」「太りやすくなる」という情報がネット記事を中心に見られる。ところがそれらの情報には医学的な根拠が乏しい説も多いと、綾部市立病院の糖尿病専門医・大坂貴史さんは指摘する。

眠くなる・太りやすくなるという誤解

血糖値スパイクを起こすと「眠くなる」「太りやすくなる」といった情報が広まっている。しかし大坂さんは、これらを「根拠がない」と一刀両断する。

「まず、食後の眠気の主な原因は血糖値の急上昇ではありません。白米やうどんや蕎麦などの水分を多く含んだ炭水化物を食べると、副交感神経が働き、リラックス効果によって眠くなるのです。血糖値スパイクによって眠くなるのだったら、血糖値が上がりやすいジュースを飲んだ後にも眠くなるはずですが、そうなりませんよね？」

炭水化物を食べた後に眠くなる人は、そもそも単に寝不足なのだという。

「たっぷり寝ている人は炭水化物を食べてもあまり眠くなりません。逆に、睡眠不足で炭水化物を食べるといつも眠くなっている人が、炭水化物を控えると眠くなりにくくなる。これが、血糖値スパイク＝眠くなるという誤解につながっているのです」

「血糖値スパイクを起こしやすい人は太りやすい」という言説についてはどうだろう。

「それも間違いです。太るのは単にカロリーオーバーだからです。例えば、ジュースよりも、卵やクリームなどを使ったケーキのほうが血糖値が上がりにくいのですが、カロリーは高いですよね。そう考えるとわかりやすいと思います」

大坂さんは「誤った情報に惑わされないでほしい」と訴え、正確な知識を持つことが健康を守る第一歩になると強調する。

本当の問題点は糖尿病のリスク

では、血糖値スパイクとはいったいどのような現象で、何が問題なのだろうか。

大坂さんは、「実は “血糖値スパイク”という言葉に医学的な定義はないんです」としつつ、食後に血糖値が急激に上がる人は、糖尿病予備群（境界型糖尿病）の可能性があるという。

「食後に血糖値が200mg/dL以上になることを食後高血糖といい、2型糖尿病の一つの診断基準になっています。そこまで行かなくても食後に140〜200mg/dLの間まで上がる人を“境界型”といい、2型糖尿病の一歩手前になります 」

糖尿病には大きく分けて「1型糖尿病」「2型糖尿病」「妊娠糖尿病」「その他」の4種類がある。中でも国内の糖尿病患者のほとんどを占めるのが「2型糖尿病」で、膵臓から分泌されるホルモンであるインスリンの働きが悪くなったり分泌が不足したりすることで発症する。

大坂さんによれば、2型糖尿病はある日突然発症するわけではなく、「グラデーションのようにゆっくりなってゆく」という。糖尿病の診断には、先に紹介したように、食後の血糖値が200 mg/dL以上になっていることを一つの基準にするが、空腹時の血糖値が126 mg/dL以上という基準もある。そして、糖尿病が進行していく過程では、空腹時の血糖値よりも先に食後の血糖値が高くなる傾向があるという。

「食後高血糖が起こっていると、心筋梗塞・脳梗塞という命にかかわる重大な病気を引き起こすリスクも高くなります。ただ、食後の血糖値の変動は健康診断ではわからないため、見落とされがちなのが問題です」

私たちが健康診断の血液検査で調べているのは空腹時血糖値で、食後血糖値についてはわからない。

血糖値スパイクの傾向や食後高血糖を起こしているかどうか知るには、「75g経口ブドウ糖負荷試験」という検査を行う。これは10時間以上絶食した後に75gのブドウ糖入りの液体（飲料）を飲んで120分まで複数回採血し、血糖値の変化を測定するもので、内科や糖尿病内科のあるクリニックや病院で受けることができる。

食後高血糖を起こしやすい人の特徴

大坂さんは、食後に血糖値が急激に上がりやすい人は、遺伝的な要素や体質と、食事や運動、睡眠などの生活習慣の二つの要因があると話す。

「糖尿病の要因は生活習慣と体質の影響が半々。元々インスリンの分泌が悪い人や効きが悪い体質を変えることは難しいですが、日々の食事や運動、そして十分な睡眠といった基本的な生活の積み重ねによって、将来のリスクを減らすことは十分に可能です。もし数値が気になる人や健康診断で異常を指摘された人は、早めに医師や管理栄養士に相談してください」

そして大坂さんが注意を促すのは、糖質制限だ。

「糖質制限をすると、エネルギー摂取量が減るとともに、ご飯やパン、麺などの炭水化物に含まれる食物繊維が蓄える水分が体から抜けていくので体重は減ります。ただし、リバウンドしやすいという研究もあります。また、主食を減らすなどして糖質を減らせば、血糖値は下がります。しかし、主食を減らすことでインスリン分泌が低下し、さらに主食の代わりにタンパク質や脂質を取りすぎることで、逆に血糖値が上がりやすい体になってしまいます」

過度に恐れて間違った対策をするもの、放置するのも危険。日々の暮らしの中でできる工夫と、専門的なサポートを組み合わせることが、健康を守る確かな道になる。

大坂 貴史（おおさか・たかふみ）

医師。綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学講座客員講師・臨床准教授。糖尿病専門医・指導医、総合内科専門医、日本医師会認定健康スポーツ医。糖尿病と筋肉、糖尿病運動療法が専門。病院の外で「糖尿病で不幸になる人を減らす」活動をしている。Xでは「筋肉博士」として医療情報を発信中。近著に『血糖値は食べながら下げるのが正解』（KADOKAWA）。

取材・文＝黒木里奈