¡Ú¥µ¥Þ¥¹¥¿¡Û°Â¸¶µ×Èþ»Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹àº½»þ·×¥Ü¥Ç¥£á¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×
àº½»þ·×¥Ü¥Ç¥£á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë°Â¸¶µ×Èþ»Ò¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢ÀäÉÊ¤Î¸ºÎÌÈÓ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¦¶È¤¬ÊÝ°é»Î¤Î°Â¸¶¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Îò¤¬£¶Ç¯¤ÇÂç²ñ½Ð¾ìÎò¤Ï£³Ç¯¡£ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¸¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£Ó£Á¡Ë¡×¤Î¡Öºë¶ÌÍ½Áª¡×¡Ê£¹·î£·Æü¡¢½ÕÆüÉô»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¡Ë¥Ó¥¥Ë¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¡¼¥È¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò³«»Ï¡£¡ÖÊÝ°é»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç·ë¹½¿©¤Ù°û¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£´£¸¥¥í¤Þ¤ÇÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡Ê¥¸¥à¡Ë¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¸ºÎÌ¤Î¤¿¤á¤Î¿©»öË¡¤È¤·¤Æ¡¢±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌµ¿å¥«¥ì¡¼¤ò¼«ºî¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÆé¤Ë¡Ë¥È¥Þ¥È´Ì¤È¥¨¥Î¥¤È·Ü¤Ò¤Æù¤È¥Ê¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¡Ê¥«¥í¥ê¡¼¡Ë£µ£°¡ó¥ª¥Õ¤Î¥«¥ì¡¼Ê´¤òÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢£±£°Ê¬¼Ñ¹þ¤ó¤Ç´°À®¤Ç¤¹¡£»éËÃÇ³¾Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢·ë¹½´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸ºÎÌ¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¾åÈ¾¿È¤Î¶ÚÆù¤ò¶¯²½¡£¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤¦¤È¡Ö¤ª¿¬¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é¾åÈ¾¿È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤¬°ìÈÖ¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾åÈ¾¿È¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤òºÙ¤¯¤·¤Æ¡¢¤ª¿¬¤ò°ú¤Äù¤á¤Æàº½»þ·×ÂÎ·Áá¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£