¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛÅÄÃæ¤¤º¤Ê¡¡¿´´õ¤È¤ÎàÆóÀ¤ÂÐ·èáÁ°¤Ë¸Ç¤á¤¿³Ð¸ç¡ÖÊì¤¬¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÅÄÃæ¤¤º¤Ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬¡¢ÆóÀ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ÎÅÄÃæÌ¤È¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÉÜÀîÍ£Ì¤¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¤º¤Ê¤Ï¡¢£²£¶Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ÎÂè£±»î¹ç¤ÇÂç¸þÈþÃÒ»Ò¤ÎÌ¼¡¦¿´´õ¡Ê¤·¤ó¤Î¡á£±£¶¡Ë¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¿´´õ¤«¤éÍ×µá¤µ¤ì¡¢Æ±»î¹ç¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÊì¿Æ¤¬¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Î¾¹ñ·èÀï¤Ë¸þ¤±¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤¤º¤Ê¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÆóÀ¤¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê¹¤«¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ¾¿Æ¤ÎÏÃ¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¡ØÎ¾¿Æ¤Î¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÍê¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤òÇØÉé¤¦¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Í¤¨¤ëÃæ¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤¹¤ë¿´´õ¤È¤Ï¡¢Êì¿ÆÆ±»Î¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬¤è¤¯»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¤º¤Ê¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÇ¯±Û¤·¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë»þ¡¢¿´¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È²¥¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¿´¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£µ¤«·î¡£·ç¾ì´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ä¤â£³Ç¯¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤º¤Ê¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÉÜÀî¤Ï»î¹çÃæ¤ËÆ¬Éô¤òÉé½ý¤·£²£°£°£±Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÉÔËÜ°Õ¤Ê·Á¤Ç°úÂà¤·¤¿Êì¤Î»×¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬º£¤Î¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¡£¡ÖÊì¤«¤é¤Ï¡Ø¸½ÌòÃæ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´¬¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢Êì¤¬¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤¬²¿¤«¤Ïº£¤Î»ä¤Ï¤Þ¤Àµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö»ä¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¡¢Ç§¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈÊì¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¤º¤Ê¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¤¹¤ë¡£