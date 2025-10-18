そのボブ、もう時代遅れかも！？→ 【40・50代】が似合う「今っぽボブ」参考にさせてーッ！

軽さと立体感をバランスよく取り入れた今っぽボブが、人気上昇中！ カジュアルからフェミニンまで、カラーや質感の違いで印象を変えられるのが魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代にちょうどいい今っぽボブをご紹介します。

暖色ブラウンの王道レイヤーボブ

柔らかな暖色ブラウンが印象的なレイヤーボブ。トップは自然に内へ入り、ベースは肩ラインで面を残しながら外ハネに。まとまりやすく、日常のセットも楽に決まりやすいレイヤーボブは、ナチュラルさの中に女性らしさを感じさせる、今っぽボブの王道スタイルかも。

ミルクティベージュの軽やかボブ

ハイトーンのミルクティカラーに、ほんのりくすみを効かせた落ち着きのあるトーン。ボブの表面にレイヤーを入れて動きをつけ、筋感を出しながら柔らかく仕上げています。派手になりすぎず、光に透けるたびに表情が変わる髪色が魅力。カジュアルな中にも品を感じさせる、髪色を明るくしたい人におすすめのスタイルです。

ぷつっと感を残したふんわりレイヤーボブ

ベースにぷつっとしたラインを残しながら、毛先をほんのり外ハネに。まろやかなブラウンカラーが柔らかくなじみ、トップに丸みを持たせることでナチュラルな動きもプラス。トップはレイヤーを活かしてふわっと揺らすようにセットし、抜け感のあるこなれボブに仕上がりました。

ハイトーンベージュのニュアンスボブ

透明感のあるハイトーンベージュに、ほんのりオレンジ味を感じる艶が美しいボブ。ベースはぷつっとラインを残して外ハネにし、トップは毛束をとって縦に動きをつけることで、自然な立体感が生まれ、フェミニンな印象に。柔らかく揺れる毛先が女性らしく、軽やかさと上品さを兼ね備えた今どきニュアンスも魅力です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里