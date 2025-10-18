ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤¬¾å¾º¡¡¿¦¾ì¤Ç¤Ï·ç°÷Á°Äó¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤à¡¡²¬»³¡ÚÊë¤é¤·¡ß·ÐºÑ¡Û
¡¡Êë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿·ÐºÑ¤ÎÏÃÂê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡ÖÊë¤é¤·¡ß·ÐºÑ¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö①ÃËÀ°éµÙ¤Î¸½¾õ¤Ï¡©¡×¡Ö②¼èÆÀÎ¨40¡óÄ¶¤¨¤ÇµëÉÕ¤â³È½¼¡×¡Ö③¿¦¾ì¤Ï·ç°÷Á°Äó¤ÎÂÎÀ©ºî¤ê¤Ø¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤ÇÁÐ»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1Ç¯´Ö¤Î°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ°éµÙ¤Î¸½¾õ¤Ï¡©
¡¡ÁÒÉß»Ô¤Ë½»¤à»°Âð¼£µ±¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÈþ¹¬¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡¢Ä¹½÷¤ÎÊæ¹á¤µ¤ó¡Ê7¡Ë¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÁÔÍ´¤¯¤ó¡¢Í´¿Î¤¯¤ó¡Ê1¡Ë¤Î5¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÆÀ°Õ¤Î²Î¤ÈÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÊæ¹á¤µ¤ó¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡Ä¡Ä
¡ÊÊæ¹á¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾Íè¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤Î»°Âð¤µ¤ó¡£7Ç¯Á°¡¢Êæ¹á¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯4·î¡¢ÁÔÍ´¤¯¤ó¡¢Í´¿Î¤¯¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1Ç¯´Ö¤Î°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»°Âð¼£µ±¤µ¤ó¡Ë
¡Ö1¤Ä¤ÏÁÐ»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Êæ¹á¤Î»þ¤ÏºÊ¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£ÅÙ¤ÏÉ×ÉØ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÎÁÍý¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿»°Âð¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°é»ùµÙ¶ÈÃæ¤Ï¼ç¤Ë¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¿¦¾ìÉüµ¢¤·¤¿¸å¤Îº£¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»°Âð¼£µ±¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃË¤Î²È»ö½¤¹Ô¤Î´ü´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤¹¤ëÁ°¤ÏºÇÄã¸ÂÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ß¤¿¤¤¤ÊÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º£¤Ç¤Ï¡¢Ä«¿©¤ä»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Î¿©»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈþ¹¬¤µ¤ó¡Ë
¡Ö1¿ÍÌÜ¤ÎÊæ¹á¤Î»þ¤«¤é¤È¤Æ¤â¶¨ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼êÅÁ¤¦´¶¤¸¡£°ì½ï¤Ë°éµÙ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ì½ï¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é°é»ù¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤ë¾å¤Ç¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê»°Âð¼£µ±¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤ÎÈ¾Ç¯¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯²á¤®¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤é·ÐºÑÅª¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é180ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏµëÉÕ¶â¤¬µÙ¶ÈÁ°¤ÎÄÂ¶â¤Î67¡ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤âÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¼ê¼è¤ê¤Ç8³äÄøÅÙ¡£181ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ÏÄÂ¶â¤Î50¡ó¤Ë²¼¤¬¤ê¼ê¼è¤ê¤ÇÌó6³ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢»°Âð¤µ¤ó¤Ï²È·×Êí¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç»Ù½Ð¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¡£°û¤ß²ñÂå¤ä·ÈÂÓÂå¡¢ÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·¡¢·î¤Ë5Ëü±ß¤Û¤Éºï¸º¤·¤Æ²È·×¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»°Âð¼£µ±¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äºÊ¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
ÃËÀ°éµÙ¤Î¼èÆÀÎ¨¤¬¾å¾º
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÃËÀ°éµÙ¤Î¼èÆÀÎ¨¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¡¢¤½¤ÎµëÉÕ¤â³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¡¢°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î³ä¹ç¤Ï40.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê10.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë15Æü¡¢²¬»³¸©¤¬È¯É½¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î¼èÆÀÎ¨¤Ï30¿Í°Ê¾å¤Î»ö¶È½ê¤Ç60.1¡ó¡£29¿Í°Ê²¼¤Î»ö¶È½ê¤Ç56.7¡ó¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°éµÙ¤ÎµëÉÕÀ©ÅÙ¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐºÇÂç28Æü´Ö¤ÏµëÉÕ³Û¤¬13¡ó¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢¼Â¼Á¡¢¼ê¼è¤ê10³äÁêÅö¤ÎµëÉÕ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ç°÷Á°Äó¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¿Ê¤à
¡¡ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¤¬¹¤Þ¤ëÃæ¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ç°÷¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¡¢²¬»³»Ô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¹âÌÚ±ÉÂÀ¤µ¤ó¡¢23ºÐ¡£7·î¤«¤é¡¢¹Êó¹Ä°²Ý¤Ç¹Êó»ï¤ÎÊÔ½¸¤ä»Ô¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Ï°é»ùµÙ¶È¤Î¼èÆÀ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á2023Ç¯¤Ë¡¢1¥«·î¤òÄ¶¤¨¤ë°é»ùµÙ¶È¤Ç·ç°÷¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢ÂåÂØÍ×°÷¤òÊä½¼¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÂØÍ×°÷¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Ï2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï4¿Í¤ËÁý°÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ç°÷¤ÎÊä½¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿·¿Í¿¦°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸¦½¤¤Îµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂåÂØÍ×°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡¿¹âÌÚ±ÉÂÀ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ2Éô½ðÌÜ¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÉô½ð¤ÎÊý¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¶ÈÌ³¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¿ÍÌ®¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Îº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤È»×¤¦¡×
¡¡2024Ç¯ÅÙ¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤Î¤¦¤Á°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤ÏÌó9³ä¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¥«·î°Ê¾å¤¬32.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ12¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³»Ô ¹Êó¹Ä°²Ý¡¿Ìø°æ²íÀ¤ ²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¤â´«¤á¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
º£¸å¤Ï²ð¸îµÙ²Ë¤â²ÝÂê¤Ë
¡¡ÃËÀ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ä°é»ùµÙ¶È¤Î¼èÆÀ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¥Õ¥¡¥¶ー¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÆÁÁÒ¹¯Ç·ÉûÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡Öº£¸å¤Ï°é»ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Æ¤Î²ð¸îµÙ²Ë¤â²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃËÀ°é»ùµÙ¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ï¡¢¡Ö²ð¸îµÙ¶È¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È´ë¶ÈÂ¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¶ー¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿ÆÁÁÒ¹¯Ç· ÉûÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢±ß½ÏÌ£¤¬½Ð¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë²ð¸î¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ÆÎ¥¿¦¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±¿ÍÑ¤ò°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤«¤»¤ë´ë¶È¤¬20Ç¯¸å¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÀ©ÅÙ¤òÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀÎ¨¤Î¸þ¾å¡×¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¶ー¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿ÆÁÁÒ¹¯Ç· ÉûÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡Ö°é»ù¤ä²ð¸î¤òÃ´¤ï¤Ê¤¤Êý¤âÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡£µÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¿Í¤È¤Î¤¢¤Ä¤ì¤¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤Î½¾¶È°÷¡¢¼Ò°÷¤¬¼è¤ì¤ëÍµë¼èÆÀÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë°éµÙ¤¬¤¢¤ê²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ËÎ©¤Ä¤È¼Â¤Ï¤¦¤Þ¤¯À©ÅÙ¤¬»È¤¨¤ëÉ÷ÅÚ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×
