ロッテは１７日、球団ＯＢの西岡剛氏（４１）が来季から１軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任すると発表した。１軍打撃部門は栗原健太コーチ（４３）との２人体制となる。また大塚明１軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ（５０）から今季限りでの退団の申し入れがあり、受理したと発表した。

サブロー新監督に続き、２００５、１０年の日本一を知る西岡氏が指導者としてロッテに戻ってくる。１６年ぶりの古巣復帰が決定し「現役時代に育てていただいたこのチームで、再びユニホームを着てグラウンドに立てることを心から光栄に思います。サブロー監督とは、同じ時代を戦い抜いてきた仲間であり、心から信頼する指導者です。選手が主役のチームづくりに、自分のすべてを注ぎたいと思います」と決意表明した。

現役時代は日米の野球を経験し、独立リーグ（Ｌ）の九州アジアＬ・北九州下関フェニックスでは選手兼任監督として指揮を執るなど、指導者の立場でも野球を学んだ。

「野球は頭と体、そして心のバランスがすべて。自分を信じてプレーできるチームこそ、本当に強いチーム。マリーンズらしい、人間味ある野球を、ここからもう一度作っていきます」。西川、寺地、山本らのさらなる成長や、伸び悩む安田、上田、山口らの覚醒を促して、浮上への礎を築く。

◆西岡 剛（にしおか・つよし）１９８４年７月２７日、大阪府生まれ。４１歳。大阪桐蔭から２００２年ドラフト１巡目でロッテ入団。０５、０６年に盗塁王。１０年に首位打者、最多安打に輝き、日本一に貢献。ツインズ、阪神、ＢＣ栃木などにも所属した。日米通算１１９６試合で打率２割８分４厘、６１本塁打、４０３打点、１９８盗塁。右投両打。

〇…ロッテは１７日、来春のキャンプ地変更を発表。１軍は１次キャンプを宮崎・都城で行い、２次キャンプは沖縄・糸満で実施する。２軍は１次を沖縄・石垣で行い、その後に都城へ移動する。１軍は２００８年から今年まで石垣でキャンプインしていた。