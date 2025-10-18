◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース 第１日（１７日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

日本ツアー今季３戦目の渋野日向子（２６）＝サントリー＝が７バーディー、１ボギーの６アンダー６６をマークし、プロ８年目で同ツアー初の単独首位発進を決めた。前週まで日米ツアー５戦連続で予選落ち。絶不調だったパッティングの指導を受けた効果がてきめんで、バーディーを量産した。国内では最後に優勝した２１年の樋口久子・三菱電機レディス以来４年ぶりの首位に立ち、復活の７勝目へ好スタートを切った。

しぶこスマイルが復活した。「渋野、頑張れよ〜」の大声援を受け、強風の中でスタートすると、２度の２連続を含む７バーディーを量産。最終１８番はパーを確信して歩き出したパットがカップに蹴られ「超かっこ悪いじゃん」とボギーも、米ツアーの２３年スコットランド女子オープン以来、国内では自身初の首位発進だ。「自分でもビックリ。今までにないゴルフができた」と目を丸くした。

別人のようにパットが神がかった。出だし１番で８メートル、２番で７メートルをねじ込んで２連続バーディー発進。後半も１４番で６メートル、１６番で４メートルを沈めた。２５パットは全体３位。「信じて打つことを最後までやりきれた」とかみしめた。

米ツアーは年間ランク１０４位と来季出場権の確保へ崖っぷちだ。前週は日米５戦連続で予選落ち。パッティングが絶不調で「悩みに悩みまくってる。変えたいし、逃げたくない。今まで感性でやってきたけど、科学的なものが必要」とわらにもすがる思いで、１４日に福岡市のゴルフスタジオに足を運んだ。

打ち出しのテンポや向きなど最新の機械で計測したところ、問題が浮かび上がった。「リズムがバラバラ。体がモジモジして硬く、小さくなってた」。大きい筋肉で打ち、ボールの位置を少し近くした。約３時間の指導の成果は「予想以上でビックリ。もっと早く行けば良かった」とうなった。

６番パー４ではラフからチップインバーディー。花道を作るファンの拍手を全身で浴びて「昔を思い出してうれしくなった」と１９年の海外メジャー、ＡＩＧ全英女子オープンで初優勝し、国内４勝を飾った絶頂期を懐かしんだ。首位発進に「久しぶりで、どうしたらいいか分からない」と報道陣を笑わせた。「ショットは５０％。まだまだ伸びしろがある。チャンスはつかみたいので頑張りたい」。４年ぶり日米通算８勝目へ突っ走る。（星野 浩司）

◆渋野に聞く

―１８番はパット後に歩き出し、カップに蹴られた

「入ったと思ったんですよ〜。でも、そういうところが自分らしいかな。（球が）３６０度くらい回らんでええやんみたいな。悔しさと恥ずかしさが残ります」

―福岡のパッティングレッスンの成果は予想以上か

「予想以上でビックリしてる。これが今日だけかもしれないし…。でも、すごく手応えを感じた。明日以降もこういうゴルフができるように頑張りたい」

―パットの良い感覚がショットの許容範囲を広げてくれたか

「それはすごい思う。今まで５メートルのバーディーパットがチャンスと思えなかったけど、今日の感じなら思えるんだろうなと、見本みたいなゴルフができてた」