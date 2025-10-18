◆男子プロゴルフ国内シニアツアー ファンケル クラシック 第１日（１７日、静岡・裾野ＣＣ）

男子レギュラーツアー通算２勝の高橋竜彦（５１）＝ジャパンクリエイト＝が８バーディー、１ボギーの６５をマークして首位発進。シニアツアー初優勝へ好スタートを切った。倉本昌弘（７０）＝フリー＝は２打差の６７で回り、年齢以下のスコアでラウンドする「エージシュート」を達成。２人目の大会３連覇がかかる宮本勝昌（５３）＝シーミュージック＝は、３打差の６８で６位につけた。１８日は初の試みとして「ＬＡＤＹＧＯ ＣＵＰ」に出場している女子６選手によるエキシビションマッチを併催する。

シニアツアー２年目の高橋竜が、堂々の７アンダーで首位で滑り出した。３パットした２番でボギーを喫したものの、６番から４連続バーディーを決めるなど８バーディーを量産。「（６５は）いつ出たかな、分からない（笑い）。僕はドライバーの飛距離が出る方ではないですけど、アイアンがすごく切れていたので良かった」と声を弾ませた。

昨年６月にシニアデビューを果たしたが、トップ１０入りは前週の佐世保シニアオープンでの４位が初めて。「よし頑張ろう、と思った時にドライバーで悩んでしまうことがあって。それを引きずったまま去年くらいからドライバー（ショット）がおかしくなった。今年もショットが上手くいかず、悩み続けてたけど、ちょっとずつ良くなってきたかなという感じです」と成績が伸び悩んだ日々を明かした。

飛距離よりも２打目以降で巻き返すことに集中できるようになり、「あまりそこ（ドライバーショット）にとらわれなくなってきた。そこだけがゴルフじゃないと」と高橋竜。意識の切り替えが好スコアを引き寄せた。「１日終わっただけなので。今やれることを一生懸命やります」。２日目も慢心することなく、自分のゴルフを貫き通す。