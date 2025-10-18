１９９４年に発足した自社さ連立政権の首相を務めた村山富市（むらやま・とみいち）さんが１７日午前１１時２８分、老衰のため大分市の病院で死去した。１０１歳だった。悲報を受け、日本テレビ系「進め！電波少年」の企画で、トレードマークの眉毛を切ったことのあるタレントの松村邦洋（５８）がスポーツ報知の取材に「シャレの通じる方だった」と寛大な心を持っていた村山さんをしのんだ。

“アポなし”が売りだった同番組で松村は、当時の社会党本部に突撃。村山さんに眉毛を切らせてほしいと頼み込んだ。当初は渋られたが、何度もお願いするうちに「分かった。切らしてやろう！」と豪快に許可。「大きな声だった。怒られると思ったんだけどな。当時は委員長だったかな…」と思い返した。

右の眉毛にはさみを入れ、少し長めに切ると、「左もいいぞ！」。松村が切った眉毛を集めていると、「そんなもん」と笑いながら手で払ったという。「どうやったら面白くなるかが分かる方だったんだと思う。もちろん、その後、一生懸命に散らばった毛を集めました」と懐かしがった。

その後も、選挙の際にあいさつに行くと「お、松村。来てるな」と喜んでくれたという。「当時２０代だった僕にとって幸せの一ページです。感謝しかありません。心よりご冥福（めいふく）をお祈り致します」とかしこまった。（浦本 将樹）