女子フットサルの最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ ２０２５―２６」は、今月２５、２６日に行われる第１３節の全５試合（神戸市立中央体育館）を「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催する。スポーツ報知のニュースサイトでは、「特別連載」として冠試合の盛り上げに欠かせない３人を紹介。第２回は一度は現役引退を決断するも、現在は日本代表として活躍する女子フットサル界のインフルエンサー・松本直美（２７）＝バルドラール浦安ラス・ボニータス＝が１８日から始まるファイナルシーズン、翌月に控えるＷ杯への思いを口にした。

５歳からサッカーを始め、中学高校の６年間ではジェフ千葉レディースの下部組織にも所属した松本。しかし、高校卒業後は一度サッカーから離れた。

「悔いはありませんでした。やりきった気持ちでしたし、違う道に進みたい気持ちもありました」

父親が料理人だったこともあり、シェフになることを志した。専門学校で調理師免許を取得したのち、ホテル業界へ就職。シェフとして結婚式の料理を担当した時、思わぬ出来事があったという。

「私が働いているときにサッカー日本代表の長友佑都選手の結婚式があって、前菜料理の献立を担当させてもらいました。お二人とも素敵で、いつかお会いできればなと思いました」

サッカー関係者との出会いは、松本にとって再びサッカーを始める引力となった。

「働いている時、偶然フットサルチームの監督から『助っ人として来てよ』と連絡がありました。参加していくにつれ、次第にボールを蹴るのが楽しいなと。色々葛藤はありましたが、フットサルは今しかできない。『絶対日本代表になるので』と伝えホテルを退職しました」

その日からフットサル選手としての挑戦が始まった。１９年にさいたまサイコロへ入団後、２１年に浦安に移籍。浦安では今季２季ぶりの優勝を目指す。レギュラーシーズンを首位・ＳＷＨレディース西宮と勝ち点１差で終え、成績上位と下位チームに分かれて争うファイナルシーズンがいよいよ開幕する。松本は優勝への使命感を口にした。

「去年は優勝を逃してしまったということもあって、今年は『奪還』をスローガンに掲げています」

浦安はリーグ創設の２０１６―１７シーズンから所属するオリジナル６クラブで、最多４度の優勝を誇る常勝軍団。今季はレギュラーシーズン上位６チームの中で失点数はワースト２位と守備に苦しむ一方、１１試合で７６得点と圧倒的リーグトップの火力で勝ち進んできたが決して満足はしていない。

「今季は例年に比べて失点が多いシーズンで、試合の立ち上がりに失点してしまうことが多いので、自分たちのペースに持っていくまでに時間がかかる試合も多くて、その辺はとても課題があります。攻撃力はポジティブに自分たちの自信につなげていきたい」

優勝戦線を占う大事な一戦となる、第１３節「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」で戦う相手は、前半戦唯一負けた相手・立川アスレティックＦＣレディースとのリベンジ戦。松井大輔理事長が来場し、観客１６００人プロジェクトも開催。大いに盛り上がることが予想されるなか、とっておきのパフォーマンスを予告した。

「点を取ったら、ゴールパフォーマンスをやらせてもらいます。大好きなＹｏｕＴｕｂｅｒ・Ｊｕｌｉａちゃんがあいさつする時に『Ｊｕｌｉａです』とポーズするのがかわいくて。私もマネして『Ｎａｏｍｉポーズ』をやっています。私は守備でもチームに勢いをもたせられる選手だと思っているので、守備で相手を圧倒すること、あとは守備からチャンスを作って、ゴールにつながるプレーがしたいです」

松本にはもう一つの使命がある。日本代表として１１月にフィリピンで初開催となる女子フットサルＷ杯に出場すること。世界ランク５位の日本は、今年５月に行われたアジア杯で優勝。世界一への期待が高まる。

「大きな目標、夢だったので決まったときから世界と戦う準備はしてきました。日本代表に選出いただけるのであれば、日本のフットサルの魅力、そして強さを世界に示せるチャンスなので、最高の舞台を楽しみ、これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを胸に世界一を目指して戦います」

Ｗ杯で活躍すればフットサルがより注目されるきっかけとなる。

「私がフットサルを始めた頃には、Ｗ杯が開催されるとは思わなかった。こんなビッグチャンスがくるとは思わなくて。今回のＷ杯をきっかけにより多くの人に知って、観てもらえたら嬉しいです。そのためにも日本代表に選出されること。そして選出された時は責任と覚悟を持って戦いたいです」

目の前の相手に勝つため、そして日本フットサル界の発展のため、松本はボールを蹴り続ける。

◆松本 直美（まつもと・なおみ）１９９７年１０月２２日、東京都生まれ。２７歳。５歳からサッカーを始め中学、高校の６年間はＪ２千葉の下部組織に所属。その後は一度現役を退き、調理学校で調理師免許を取得のちホテル業界へ就職。しかし遊びで誘われたフットサルから思いが再燃し、フットサル選手として現役復帰。さいたまサイコロを経て、２１年よりバルドラール浦安ラス・ボニータス所属。同年６月に日本代表初招集。ＳＮＳのフォロワーは５万人超え。１５８センチ、４９キロ。右利き。