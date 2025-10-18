投打二刀流は当たり前じゃない　米殿堂入り投手が大谷翔平への“風潮”に異論「俺がオオタニの話をすると怒るやつらもいる」

平然と二刀流を再始動させた大谷(C)Getty Images

リーグ連覇の行方は、偉才の投球に託される形となった。

現地時間10月16日、ドジャースは本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に3-1で勝利。2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけた。

ナショナル・リーグ連覇をやってのければ、今のドジャースの成熟度を物語る結果を手にできるわけだが、その勝利を託されるのが、現地時間10月16日のシリーズ第4戦のマウンドに立つ大谷翔平だ。

今季に投打二刀流を再始動させた大谷は、今ポストシーズンでも存在感を発揮。打撃面では、打率.158、2本塁打、OPS.641と不振に喘いでいるが、投手としてはフィリーズとの地区シリーズ第1戦に登板。6回（89球）を投げ、被安打3、3失点、9奪三振と試合を作った。

悲願達成のキーマンとなっている大谷。そんなスターへの称賛の声は米球界内でも尽きないわけだが、幾度となく発信している球界OBの一人が、C.C.サバシア氏だ。

2000年代にガーディアンズ（当時インディアンス）やヤンキースに在籍した19年のキャリアで、MLB通算251勝、3093奪三振をマークしたサバシア氏は、今年1月に米野球殿堂入り。名実ともにレジェンドと呼べる名投手だ。