◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第３戦 ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクからすればなんてことない１敗よ。最多勝の伊藤に素晴らしいピッチングをされただけ、と切り替えも簡単にできる。ただね、まだ数少ない不安要素があるとすれば初戦、２戦目とブレーキになっていた郡司に打たれたことやね。同じ負けるのでも、イヤなヤツに打たれて負けたってとこかな。

郡司は初戦は４番で打てず、２戦目は７番に下げられて途中交代した。チャンスでの凡退を含めて２戦８の０でしょ。でも新庄監督らしい采配というのかな、信頼の証しやろね。この崖っぷちの状況でまた４番に戻したら結果を残した。短期決戦やし、結果が何よりの薬。４戦目で郡司がまた打ちまくって勝つようなことがあったら…、一気にチームが乗っちゃう可能性もあるよね。

それにしても伊藤は素晴らしかった。この重圧がかかった試合で真っすぐはもちろん縦のスライダー、フォーク含めて全ての球種をしっかり操っていたからね。そして、やっぱり投手はなんだかんだで制球力やね。ピンチを招いてもここ一番ではギアを上げて、見事なコントロールで三振を取っていた。さすがは最多勝エース。あっぱれよ。（スポーツ報知評論家・村田 真一）