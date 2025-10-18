¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬Âè°ìÀ¼¤ÇDeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ø´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï ºå¿À4-0DeNA(17Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
3Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´µåÃÄ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸´Þ¤á3¾¡0ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3Àï¡¢ºå¿À¤Ï½é²ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÀèÈ¯¤Î郄¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤Ï8²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾¡Íø¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¾¯¤·¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È´Ö¤òÃÖ¤¡¢¡Ö¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎDeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î5µåÃÄ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤ÈÂçÊÑ¤ÊÀï¤¤¤òº£Æü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î5µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ø¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£