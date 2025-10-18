自由が丘の新名所！「魔女のちいさな森のハンバーガー」で味わう手作りバーガー

都会の喧騒を離れ、ふと息をつきたくなるとき。自由が丘の屋上に、小さな森の魔法がかかりました。

2025年10月16日（水）、自由が丘バーガーが「魔女のちいさな森のハンバーガー」としてリニューアルオープン。緑と花に囲まれた空間で、手作りのハンバーガーとクラフトドリンクが迎えてくれます。まるで森のカフェのような癒しの時間を、五感で味わってみてください。

都会の屋上に広がる“魔女の森”でひと休み

自由が丘駅からほど近いBISビルの屋上に誕生した「魔女のちいさな森のハンバーガー」。木漏れ日が差し込むテラス席や、緑に包まれたインテリアが印象的な空間です。

“日常に小さな魔法と幸せを届けたい”という想いのもと、手作りのソースや自家製ベーコン、丁寧に練り上げたパティをひとつひとつ仕上げています。

まるで森の中にいるような穏やかな時間が流れる、特別なカフェバーガー店です。

「魔女のコーラ」と味わう、手作りバーガーの魔法

魔女のチーズバーガー

魔女蜜バーガー

魔女のスモーキー バーガー

魔女のオニオンリング

看板メニューの「魔女のチーズバーガー」や「魔女蜜バーガー」は、素材の旨みを活かした逸品。さらに、オリジナルドリンク「魔女のコーラ」も注目。

ハトムギやクコの実など、美容や健康にうれしい素材を配合し、サトウキビ由来100%の低GI糖で仕上げた優しい味わいです。

瓶入りでも販売されており、オンラインショップからお取り寄せも可能。おうちでも森の魔法を楽しめます♡

オープン記念は特典いっぱい！ユニクロ自由が丘店ともコラボ

10月16日のリニューアルを記念し、限定キャンペーンを実施！「魔女のちいさな森のハンバーガー」で使える1,000円分のお食事券を900円（税込）で販売するほか、ユニクロ自由が丘店とのコラボも実現。

魔女のコーラ＆ハンバーガーのオリジナルTシャツやトートバッグが数量限定で登場します。森の魔法を身につけて、お出かけも少し特別に♪

“魔法の森で、ひとくちの幸せを” 自由が丘で癒しの時間を

「魔女のちいさな森のハンバーガー」は、都会の中で小さな魔法に出会える場所。香ばしいベーコンの香り、手作りソースのやさしい味わい、そして森を感じる空間が、心まで満たしてくれます。

おいしいねと笑い合うその時間こそが、きっと一番の魔法。自由が丘の空の下で、あなたの一日にやさしい光を灯してくれるはずです。

この秋、森の扉を開けて、“小さな幸せ”を探しに訪れてみませんか？