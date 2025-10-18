アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、「事態を激化させる可能性もある」として慎重な姿勢を示しました。

アメリカ トランプ大統領

「その件（トマホーク供与）について話し合うつもりだ。そのために、ここにいる。問題がある。我々もトマホークが必要だということだ」

ウクライナ ゼレンスキー大統領

「トランプ大統領と我々が必要としているものについて協議する。プーチン氏を交渉の席に着かせるのに必要なものはわかっている」

トランプ大統領とゼレンスキー大統領は17日、ホワイトハウスで会談しました。

トランプ氏は、ウクライナ側が供与を強く求めるロシアの首都モスクワを射程に収める巡航ミサイル「トマホーク」について、アメリカも国防に必要な量を確保する必要があると主張。その上で、「強力だが危険な兵器だ」とし、「事態を激化させる可能性もある」と供与に慎重な姿勢を示しました。

また、トランプ氏は、ゼレンスキー氏とロシアのプーチン大統領はともに「戦闘の終結を望んでいる」と述べ、両者と対話を進めることで和平を後押しする考えを強調しました。