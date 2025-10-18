¡ÖÉÔÏ·Ìô°û¤ó¤Ç¤ë¤È¤·¤«¡×Âè2»Ò½Ð»º¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡ÄÀÐ¸¶¤µ¤È¤ßà38ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö»º¸å¤¹¤°¤Ê¤Î¤Ë²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤ó¤ä¡ª¡ª¡×
¡¡Âè2»Ò½Ð»º¸å½é¤È¤Ê¤ë¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß(38)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤ËÈ¼¤¤³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¸¶¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤ÄÀÖ¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö»º¸å¤Ç¤³¤Î»Ñ¡£ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢ÉÔÏ·ÉÔ»à¤ÎÌô°û¤ó¤Ç¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤ó¡×¡Ö»º¸å¤¹¤°¤Ê¤Î¤Ë²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤ó¤ä¡ª¡ª¡×¡ÖÉüµ¢¤¹¤ëÅÙ¤Ë²Ä°¦¤µÁý¤·Áý¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤¼¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£22Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¡¢º£Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£