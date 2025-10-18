福岡ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が2025年の文化勲章を受章した。授章式は11月3日に皇居で行われる。長くプロ野球界を支えるとともに、野球の普及、発展に情熱を注ぐレジェンドは、受章の喜びとともに感謝の思いや野球の未来について熱い思いを語った。

プロ野球選手として数々の記録とタイトルを打ち立てた。積み上げた868本塁打はどの選手も見上げるはるかな頂だ。その過程、1977年に世界記録となる756号を放ち、初の国民栄誉賞も手にしている。「国民栄誉賞は、第1回のそれまでにない賞。文化勲章というのは長年続いてることなので、その列の中に自分が入るというのは、今までのものとは全然違うものですからね」。喜びに驚きも混じった。

周囲への感謝も思いも強い。「（プロ入りから）4年間は全然うまくいかなくて、一本足打法に代えたことで野球選手として花が咲いた。（巨人打撃コーチだった）荒川さんにいろいろと指導を受けた。一人だったらなかなか決断はできなかったと思う。（当時は）ちょっと考えられないような打ち方だったんですけど、私としてはワラをもつかむ思いでね。悩みに悩んで、打てずに頭を痛めていた時に、思い切って変えた。本当に多くの皆さんにお世話になった。特に荒川さんには、一から十までという感じでしたから、荒川さんが一番喜んでくれているでしょう」

今年亡くなった長嶋茂雄さんに続き、野球界では2人目の受章になる。「この喜びを分かち合えたら良かったんですけど、長嶋さんも喜んでくれているでしょう。ONという形でね、2人で切磋琢磨して、ジャイアンツのV9にも貢献できたし、ONが両方いて、お互いに良かったんだろうと思います。僕も良かったけど、長嶋さんも良かったと、思ってくれているのではないか」

現役引退後は巨人、福岡ダイエー、ソフトバンクで監督を務めた。2006年の第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では日本代表を率いて初代チャンピオンに。「選手の最初のうちは自分との闘いばかり。途中からは自分だけじゃないんだと。監督という立場になっても多くの皆さんに支えられた」

野球の普及活動にも熱い情熱を注いできた。755本塁打を放ち、かつての米メジャー記録を持っていたハンク・アーロンさんと協力し、「世界少年野球大会」を1990年に米・ロサンゼルスで初開催。その後も世界各地から子どもたちを招待し、国内外で大会を続けながら、野球を通じた国際交流にもつなげている。野球というスポーツの価値と魅力を草の根から伝えてきた。

「将来の日本を支える人たちの成長過程でやれる野球の輪をもっともっと広げたい。体も鍛えられるし、友だちもたくさんできる。勝ち負けにとらわれず、野球を志す子どもを増やせるように今までやってきたことを進めて恩返ししたい」

野球の普及のために今年、「球心会」を設立するなど、85歳になった今も精力的に活動を続ける。その原動力を問われ、「元々飽きっぽい性分。でも野球に関してだけは違う。ときめくんです」と即答した。

これからの野球のイメージも膨らむ。「今、大谷君がアメリカでもナンバーワンになっていますから。これからの野球界で活躍する人たちは、僕らがやった頃の目標と全然違うところに設定できる。大谷君みたいにびっくりするような選手が出てきたけど、これから大谷君がびっくりするような選手が出てくる時代が絶対に来る。みんなが高いところを目指してくれたら、日本の野球界のレベルもずいぶん上がると思いますよね。本当の意味でのワールドシリーズというものがやれるようになればいいなと思います」

野球少年の表情で王会長は笑った。