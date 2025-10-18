Ãæ´ÝÍº°ì¤È¤Î·ëº§¤«¤é2Ç¯¼å¡Ä¸µÆü¥Æ¥ì¥¢¥Êà°ßÂÞ²òÊüá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖË¨¤¨¤ë¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë
¡¡ºòÇ¯1·î¤Ë¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ«6»þ¤«¤é¤¦¤Ê¤®¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤Ê¤®¤â¤ª¼÷»Ê¤âËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»öÀ©¸Â(¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯)¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢°ßÂÞ²òÊü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤ÆºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏºûºêÎ¤ºÚ¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢È±¤ò¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖË¨¤¨¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤â¤¤ì¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£