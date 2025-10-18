◇フィギュアスケート・GPシリーズ第1戦第1日（2025年10月17日 フランス・アンジェ）

女子SPが行われ、4年連続出場の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）は自己ベストの71・03点で4位スタートだった。ルッツ―トーループの連続3回転の後半が回転不足の判定となったが、他のジャンプは成功。スピン、ステップを最高のレベル4でそろえた。

「気持ち良く最後まで集中したまま、気持ち良く滑りきることができた。凄くその点は良かった」としつつも「やっぱ73点くらい欲しいなと願ってキスクラに座っていた。71点でちょっと悔しいなっていう気持ちはある」と率直な思いも語った。

フランス大会は3年連続銅メダル。SPでの出遅れが響いていただけに、今回のスタートは及第点。「しっかりやるべきことに集中するマインドが凄く良かったと思う。そのマインドでしっかりフリーも最後まで集中してできたら」と語った。

フリーでは23年大会で日本勢初成功となった大技4回転トーループを組み込む。この日GPデビューの中井がトリプルアクセルを決めただけに「私自身もそれに続けって感じでできたら」と刺激を受け、勝負に挑む。