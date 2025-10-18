◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第３戦 ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）の第３戦が行われ、崖っぷちの日本ハムがソフトバンクに完勝し、対戦成績を１勝３敗（ソフトバンクにアドバンテージ１勝）とした。新庄剛志監督（５３）は第２戦まで無安打とブレーキだった郡司裕也捕手（２７）を「４番・三塁」で起用。初回に先制犠飛、７回には３点二塁打を放って４打点を挙げ、期待に応えた。

気持ちを乗せた日本ハム・郡司の打球が、センターの左を破った。３点リードの７回、２死満塁、代わった２番手・木村光から走者一掃の二塁打。試合を決めた４番は「『昨日打てや』っていうね。今日打てなかったら切腹ぐらいの覚悟で。チャンスが追ってきますね、僕にね」。第２戦まで８打数無安打。再三チャンスをつぶした現実と向き合い、重圧を乗り越えた。

新庄監督の思いに応えた。「正直、外されるかな」と郡司が思ったほどの不振。しかし指揮官の決断は、第２戦の７番からシーズン終盤で座り続けた４番への復帰だった。「昨日の夜、ボスからＤＭが来まして。『今年は郡司がいなかったら』っていうことを改めて言ってもらった。その覚悟も受け止めて、意気に感じて試合に挑みました」。初回１死一、三塁では今シリーズ初めてリードを奪う先制右犠飛。２安打４打点と４番の仕事を果たした。

今季は複数ポジションをこなしながら中軸を担い、新庄監督に「この選手抜きでは今年は難しかった」と言わしめたキーマンは、「これをきっかけに一気にいければ。ホークスも余裕があるとはいえ、プレッシャーはあると思う。攻めの姿勢を続けていければ」。奇跡の４連勝を信じ、ここぞの勝負強さを示していく。（山口 泰史）

◆郡司の今季ＣＳ最終Ｓ

▽第１戦（４番・三塁） ５打数無安打、２三振。３回無死一塁で併殺打、５回２死三塁では三ゴロに倒れ、モイネロに７回無失点を許した。

▽第２戦（７番・左翼） ３打数無安打。いずれも０―０の４回２死二、三塁、６回１死満塁の先制機で凡退。有原を攻略しきれず、好投の福島を援護できなかった。