◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１７日午前９時３８分開始予定）、無傷３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。ポストシーズン自身２連勝、９試合ぶりの３号本塁打での二刀流の活躍に期待がかかる。

地区シリーズからリーグ優勝決定シリーズ第２戦までは２５打数２安打の打率８分、長打なしと苦しみ、試合のなかった１５日（同１６日）には志願のフリー打撃も行った。すると１６日（同１７日）の第３戦では１打席目に右翼線へ三塁打。８試合ぶりの長打でチャンスを作り、先制のホームを踏み、復調への兆しを見せた。

投手としての登板は４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦以来。地区シリーズ第５戦の先発予定だったが、３勝１敗で突破したことから、中１２日でのマウンドになる。ポストシーズン自身初登板だった前回登板は６回３安打３失点で勝利投手。リーグ優勝決定シリーズ初登板で自身２連勝へ期待は高まる。ブルワーズ戦はこれまで登板がなく、投手で対戦経験がないのはカブスとメッツのみとなる。

前回登板時には４打席連続三振を喫するなど、５打席で４打数無安打、４三振１四球と打撃はふるわなかった。だが、大谷は「もちろん（投手を）やらないよりやっている方が体力的にもちろんきついというのはシーズン中も同じなので、それが直接的に関係しているかは分からない。体感的にはそうではないと思っている」と、投手としての登板は打撃に影響がないことを強調していた。

これまで、７試合制のポストシーズンで３連勝しながら勝ち上がれなかったチームは０４年ア・リーグ優勝決定シリーズでヤンキースがレッドソックスに４連勝を許した１例だけで、４１チーム中４０チームが先に４勝目を挙げており、突破率は９７・６％だ。ドジャースがリーグ優勝決定シリーズで無敗突破すれば１７度目で初。２年連続のワールドシリーズ進出へ投打でのフル回転が期待される。ドジャースのスタメンは以下の通り。

【ドジャース】

１（投）大谷翔平、２（遊）ベッツ、３（捕）スミス、４（一）フリーマン、５（二）エドマン、６（右）Ｔ・ヘルナンデス、７（三）マンシー、８（左）Ｅ・ヘルナンデス、９（中）パヘス