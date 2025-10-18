ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は２３８ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間16:01）（日本時間05:01）
ダウ平均　　　46190.61（+238.37　+0.52%）
ナスダック　　　22679.98（+117.44　+0.52%）
CME日経平均先物　48410（大証終比：+860　+1.78%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9354.57（-81.52　-0.86%）
独DAX　 23830.99（-441.20　-1.82%）
仏CAC40　 8174.20（-14.39　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（+0.033）
10年債　 　4.003（+0.029）
30年債　 　4.599（+0.014）
期待インフレ率　 　2.271（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.580（+0.010）
英　国　　4.531（+0.030）
カナダ　　3.087（+0.010）
豪　州　　4.099（-0.053）
日　本　　1.624（-0.030）

ビットコイン（ドル）
106470.81（-1415.46　-1.31%）
（円建・参考値）
1602万2792円（-213013　-1.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物11 月限（WTI）（終値）
1バレル＝57.54（+0.08　+0.14%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4213.30（-91.30　-2.12%）