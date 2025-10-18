ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２３８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２３８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間16:01）（日本時間05:01）
ダウ平均 46190.61（+238.37 +0.52%）
ナスダック 22679.98（+117.44 +0.52%）
CME日経平均先物 48410（大証終比：+860 +1.78%）
欧州株式17日終値
英FT100 9354.57（-81.52 -0.86%）
独DAX 23830.99（-441.20 -1.82%）
仏CAC40 8174.20（-14.39 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.457（+0.033）
10年債 4.003（+0.029）
30年債 4.599（+0.014）
期待インフレ率 2.271（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.580（+0.010）
英 国 4.531（+0.030）
カナダ 3.087（+0.010）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
ビットコイン（ドル）
106470.81（-1415.46 -1.31%）
（円建・参考値）
1602万2792円（-213013 -1.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物11 月限（WTI）（終値）
1バレル＝57.54（+0.08 +0.14%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4213.30（-91.30 -2.12%）
NY株式17日（NY時間16:01）（日本時間05:01）
ダウ平均 46190.61（+238.37 +0.52%）
ナスダック 22679.98（+117.44 +0.52%）
CME日経平均先物 48410（大証終比：+860 +1.78%）
欧州株式17日終値
英FT100 9354.57（-81.52 -0.86%）
独DAX 23830.99（-441.20 -1.82%）
仏CAC40 8174.20（-14.39 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.457（+0.033）
10年債 4.003（+0.029）
30年債 4.599（+0.014）
期待インフレ率 2.271（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.580（+0.010）
英 国 4.531（+0.030）
カナダ 3.087（+0.010）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
ビットコイン（ドル）
106470.81（-1415.46 -1.31%）
（円建・参考値）
1602万2792円（-213013 -1.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物11 月限（WTI）（終値）
1バレル＝57.54（+0.08 +0.14%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4213.30（-91.30 -2.12%）