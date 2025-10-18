¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¡¡¡È·²Áü·à¡ß¥ß¥¹¥Æ¥êー¡É¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡©
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡¢½¸ÃÄ¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¥É¥é¥Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¯¡Ö·²Áü·à¡×¡£Â¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬»×¤ï¤Ì·ë²Ì¤òÀ¸¤ß¡¢¤ä¤¬¤ÆÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
»²¹Í¡§´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ß¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂç¿ÍÁü¡¡¡Ö¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤É¤óÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüGPÂÓÏ¢¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢½©¥¯ー¥ë¤Ï¡Ö·²Áü·à¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£ËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë·²Áü·à¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é¤È¤â¤Ê¤ë¤È¥¹¥±ー¥ë¤Ï¤è¤êÂç¤¤¯¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤ÏÍí¤Þ¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡¡Ö·²Áü·à¡×¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¡£Êª¸ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê»ö¾Ý¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬±²¤ò´¬¤¯¤è¤¦¤Ë»ö·ï¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½é¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñÏÃ¤ä½ÐÍè»ö¤¬»×¤ï¤Ì¤¤Ã¤«¤±¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÍÈô¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢º¿¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëËö¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ëÍÍ¤Ï¡¢ÁÖ²÷¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Èþ¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡½©¥¯ー¥ë¤Î¡Ö·²Áü·à¡ß¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤È¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£Î¾ºîÉÊ¤È¤â¤Ë¡¢½é²ó¤«¤é¼´¤È¤Ê¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»×ÏÇ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Å¸³«¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù º¡¸µÏÂÄÅÌé¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹åÌÌ©¤ÊÅ¸³«
¡¡³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡É¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼ÔÃË½÷8¿Í¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤È¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¡È¥Ðー¥ß¥ó¡É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬´ë¤Æ¤ëÈÈ¹Ô¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¥»¥È¥¦¥Ä¥ß¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·ー¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëº¡¸µÏÂÄÅÌé¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹¡¢¼þÅþ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤¿ÉúÀþ¤ä¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤âÂè1ÏÃ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ëº¡¸µºîÉÊ¤Î¿§¤¬Ç»¤¯Þú¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÞ¯Ã¦¤Ê±ÇÁü¡¢»ëÀþÍ¶Æ³¤òÂ¥¤¹µ»¹ªÅª¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¡¢ÊÌ¡¹¤Î²ñÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ïー¥É¤ò¶¦Í¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿±é½Ð¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤¬¾å¶õ¤òÈô¤Ó¸ò¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±²»°ÛµÁ¸ì¤ä²¡±¤¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë²ñÏÃ·à¤Ï¡¢²èÌÌ¤Ç¸«¤¨¤ë°Ê¾å¤Î±ü¹Ô¤¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÍ¿¤¨¡¢¥ß¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶²¤é¤¯¤¹¤Ç¤Ë¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å³Ý¤±¤Î¥¿¥Í¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î±þ½·¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë½½¿Í½½¿§¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÄ»¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿åÄ®¤³¤È¤ß¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤äÌÀ¤ë¤¤Ä´»Ò¤È¡È¥¥Ð¥¿¥ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÌÚ¾ì´´ÂÀ¡ÊºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê´Ø¿Þ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¤ò³ÎÇ§¤»¤º¤È¤â¡¢Èà¤é¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤ä¥¯¥»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¸ÄÀ¤¬Çö¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÔÀ®·õÇ·²ð¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤â¡¢º¡¸µÀá¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤È¿å¾å¹±»Ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Î¼Çµï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤È´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤àÂ¾°¦¤Î¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤òÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À·²Áü·à¤ò¡¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ÊÅ¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù
¡¡¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÉÔ²º¤ÊÈóÆü¾ï¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë²Ë¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ÊÅ¸³«¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤À¡£
¡¡22Ç¯Á°¤ËËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È½é²óÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ1Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë±é¤¸¤ëÉðÅÄÉÒÀ¸¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1ÏÃ¤Î¤Ê¤«¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë2¿ÍÌÜ¤Îµ¾À·¼Ô¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÈ¿ÍÅö¤Æ¤Î¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤à·²Áü·à¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2ÏÃ¤«¤é¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¹âÌÚ¾¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤È±î¶¶±à»Ò¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤¬¡¢°äº¨¤ò»Ä¤¹¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤Û¤«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆ°¤¡£6Ç¯1ÁÈ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹âÌÚ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Ç¤¢¤ë¥ì¥È¥í¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡È¥¤¥Þ¥¯¥Ë¡É¤ä¡¢±à»Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥¢¥Ý¥í¡Ù¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤Î»ëÅÀ¡¢Èà¤é¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤âÊª¸ì¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Î¾ºîÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡È²»³Ú¡É¤¬Âç¤¤Ê¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£Ê¿À®¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢À¤Âå¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²û¤«¤·¤µ¤ò»ý¤Ä³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¤Î·àÃæ¤Ç¤â¡¢ÀÎ¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤Îµó¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥¥Î¥ß¤È¥¥Î¥ß¡×¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥¥Ð¥¿¥ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÇÂûP¤Î¡Ö¥Ó¥¤¥Î¥¢¥ó¥Ð¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤¢¤¨¤ÆÊ£¿ôÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤°½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·²Áü·à¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö·ï¤ò¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£µðÂç¤Ê¥¸¥°¥¾ー¥Ñ¥º¥ë¤Ë¥Ôー¥¹¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢åÌÌ©¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÉúÀþ¤ä¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ææ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÁ´ÂÎÁü¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢º£¤Ï¤â¤Ã¤È¤â²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¡£¤¼¤Ò¡¢ÈóÆü¾ï¤Ê·²Áü·à¤È¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Î¥É¥¥É¥´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¤Ð¤ä¤·¡Ë