◇セCSファイナルステージ第3戦 阪神4−0DeNA（2025年10月17日 甲子園）

【田淵幸一 視点】阪神の強さばかりが目立ったCSだった。3試合とも先制点を奪い、盤石の投手陣で2試合が完封勝ち。打線も中軸が仕事をした。この日は初回に4番佐藤輝が先制3ラン。先発・高橋を楽にした。

1死一、二塁で、打ったのは外寄りのスライダー。タイミングを外されて上体が投手側に突っ込んでもおかしくない。しかし今はグッと我慢ができる。軸足の左足にきっちり体重を乗せているからだ。軸がぶれず、ボールを追いかけることなく呼び込んで打てる。この技術を今季身につけ、進化した。40本塁打の理由はここにある。

そんな打者にDeNAバッテリーの攻めはどうだったか。前日の第2戦では4打席全てで初球を振りにいった。私自身もそうだったが、ホームラン打者は初球から積極的に狙いにいく気持ちが強い。それだけに初回の初球スライダーは、より慎重に外角へのボール球で誘っても良かった。バットの届くコースに投げてしまい、打ち気満々だった主砲のバットの餌食になった。ちなみに、7月26日の対戦で佐藤輝がケイから打った本塁打もやはり、初球打ちだった。