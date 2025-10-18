¿À¸Í3Ï¢ÇÆ³³¤Ã±ï¡¡¼ó°Ì¼¯Åç¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç5º¹¤Î¤Þ¤Þ¡¡¥Û¡¼¥à¤ÇÌÔ¹¶¼Â¤é¤ºFWÉðÆ£¡Ö²ù¤·¤¤¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡¿À¸Í0-0¼¯Åç¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿À¸Í¤Ï¼ó°Ì¼¯Åç¤È0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤Î¤Þ¤Þ¡£»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¹Åç¤ÏFCÅìµþ¤È0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤ò¹ð¤²¤ëÅ«¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Î¾¼Ô¤ÎÌÀ°Å¤¬¤¯¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤¿¡£°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¼ó°Ì¼¯Åç¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢²¦¼Ô¿À¸Í¤ÎÁª¼ê¤ÏÍîÃÀ¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢ËÜµò¤ÇÄËº¨¥É¥í¡¼¡£ºòµ¨ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ÎÉðÆ£¤Ï²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤ËÁ°È¾¤Ï´°àú¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²ù¤·¤¤°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡×
¡¡»î¹ç³«»Ï¤«¤éÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢Ã¥¤Ã¤¿¸å¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºÁ°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤â¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç²ó¼ý¤·¡¢¼¯Åç¤ò¼«¿Ø¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£Á°È¾3Ê¬¤Ë¤ÏÂçÇ÷¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é·èÄêÅª¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£Æ±27Ê¬¤Ë¤ÏµÜÂå¤¬ÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀî¤È¤Î1ÂÐ1¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï12ËÜ¤È8ËÜ¡£ËÜ¿ô¤Ç¤â·èÄêµ¡¿ô¤Ç¤â¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¥¤¬Á°È¾ÅÓÃæ¤ËÉé½ý¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¹¶·â¿Ø¤Ï¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÄÀÌÛ¡£»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï5¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡¢»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ï³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÉðÆ£¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¸å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê4»î¹çÁ´¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ´¾¡¤¬ºÇÄã¾ò·ï¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç´ñÀ×¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÈÓ´Ö¡¡·ò¡Ë