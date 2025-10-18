◇セCSファイナルステージ第3戦 DeNA0−4阪神（2025年10月17日 甲子園）

DeNAは最後は筒香が二飛に倒れ、0―4の完敗。今季限りの退任が決まっていた就任5年目のラストゲームを終えた三浦監督は、じっと阪神の歓喜の瞬間を見つめていた。

1勝もできず、アドバンテージを含めて4敗。「強かった。ウチのペースに持ち込ませてくれない強さを見せつけられた3試合だった」と素直に相手を称えた。試合後、左翼席のDeNAファンへのお別れのあいさつ。阪神ファンも巻き込んで大きな「三浦コール」が起きた。本塁付近では藤川監督からサプライズの花束。「（阪神ファンで）子供のころにきていた球場で…、本当にありがとうございます」と奈良県出身の指揮官の目は真っ赤に潤んでいた。

昨季は貯金2の3位から「史上最大の下克上」で26年ぶりの日本一。ただ、今季は27年ぶりのリーグ優勝を成し遂げられず辞任を決断した。「優勝を目標に戦い達成できなかった。けじめをつけないといけない」と辞任を申し入れていた。それでも監督5年間で4度のAクラスは球団史上初。試合後のロッカーでは涙する選手やスタッフも多かった。（大木 穂高）