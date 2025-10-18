【MLB】ドジャース3ー1ブルワーズ（10月16日・日本時間10月17日／ロサンゼルス）

【映像】佐々木朗希、力強すぎるストレート→打者ドン引き

10月16日（日本時間10月17日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ3回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・佐々木朗希が剛速球で捻じ伏せた場面が話題となっている。

3-1、ドジャース2点のリードで迎えた9回表・ブルワーズの攻撃、1死走者なしの場面で、この回から登板の佐々木は、6番サル・フリリックに対して直球にスプリットを混ぜる投球でカウント2-2と追い込むと、勝負の5球目は、内角高めいっぱいへと投じた159km/hの剛速球。すると、直球待ちだったのか、フリリックは果敢にこのボールを捉えようと振りにいくも、佐々木ならではの力強いボールと圧倒的な球威に押され、フリリックはドン詰まりのショートフライに。しかもスイング直後、フリリックは自身の打球が飛ばないことに、どこか困惑したような様子を見せてから慌てて走り出すという、“完敗”ぶりを披露することとなった。

直球待ちの打者に対してあえて直球で挑み、その上で、球の力で捻じ伏せるという、こうした豪腕守護神ぶりを発揮した佐々木にファンからは「強い（確信）」「ドン引き」「すげえ」「力でねじ伏せた」「バットに当てても飛ばないことに戸惑ってる」「ドン詰まりだな」「もはや暴力」「絶対的守護神の投球」といった様々な反響が巻き起こることに。

2/3を投げて1失点となった前回登板時に比べ、良い意味で荒々しい投球と、スピードが戻ってきた感のある佐々木。今後もその160km/hを超える剛速球と、強烈な変化を見せる低回転の“急落下フォーク”を織り交ぜる投球に、多くの打者が悩まされそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images