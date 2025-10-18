◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第３戦 ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）の第３戦が行われ、崖っぷちの日本ハムがソフトバンクに完勝し、対戦成績を１勝３敗（ソフトバンクにアドバンテージ１勝）とした。伊藤大海投手（２８）が８回無失点、１１奪三振の力投でエースの意地を見せた。新庄剛志監督（５３）は第２戦まで無安打とブレーキだった郡司裕也捕手（２７）を「４番・三塁」で起用。初回に先制犠飛、７回には３点二塁打を放って４打点を挙げ、期待に応えた。

お立ち台で絶叫し、照れ笑いを浮かべた。伊藤は、ヒーローインタビューであしたへの意気込みを問われた。「絶対勝つぞ〜」。マウンドを降りるとおとなしいエースは、「口が回ってなかった。あんま普段やらないので」と、慣れない大絶叫でチームを鼓舞した。後がない一戦で８回５安打、毎回の１１三振を奪い無失点。球団では０６、０８年のダルビッシュ、１４年の大谷、前日（１６日）の福島に続きポストシーズン２ケタ奪三振を記録し、チームの昨季から続く最終Ｓでのソフトバンク戦の連敗を５で止めた。

新庄監督の言葉が原動力となった。昨季のＣＳはロッテとの第１Ｓで登板せず、１０月１６日の王者ソフトバンクとの最終Ｓ初戦に満を持して先発するも、６回途中１０安打４失点で敗戦投手になった。試合後、指揮官に呼ばれ、「この悔しさを忘れちゃいかんよ」と声をかけられた。奮い立った。「その悔しさもまだ忘れていないですし、こういうところで勝つために、一日一日考えて過ごしてきたので結果が出たのはすごくうれしい」。雪辱を果たした。

２年越しのリベンジは必然だった。昨季はスプリットの球速が上がりすぎ、直球との緩急がつかなかった。「真っすぐと落ち球の差別化を」と、今季から新球キックチェンジ習得に励むなど試行錯誤を重ねた。新球習得の過程で「これまで苦手だった」というフォークの精度が向上し、空振り率も上がった。「フォークが後半にかけてよくなったので助かった」と、昨季からの進化をかみ締めた。

新庄監督は、「つり名人と４番の顔。あとは選手に聞いてあげて」と、つり好きの伊藤と、４打点の郡司をたたえ、さっそうと球場を後にした。１６日の試合後には、「４つ勝ったらドラマが起こる」と語っていた指揮官の逆襲ストーリーが幕を開けた。（川上 晴輝）

◆記録メモ ▼…パで最多勝の伊藤（日）が８回を投げ、１１奪三振、上沢（ソ）が６回２／３を投げ、１０奪三振。ＰＯ、ＣＳで２ケタ奪三振は今年のパ最終Ｓ〈２〉戦の福島（日）に次いで１４、１５人目、１９、２０度目。また、上沢は福島に次いで２人目の２ケタ奪三振で敗戦投手となった。１試合で２人の投手が２ケタ奪三振をマークしたのはＰＯ、ＣＳでは初。

▼…日本ハム、ソフトバンクともに１２三振で両軍計２４三振。パでは１４年最終Ｓ〈５〉戦（ソ１４―１０日）の計２４三振に並び、ＰＯ、ＣＳの両チーム計最多三振（９回試合）となった。また、ソフトバンクは毎回三振。２４年最終Ｓ〈１〉戦のソフトバンク以来１１度目（セ４、パ７）。