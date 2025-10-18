◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ 第３戦 阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）

２年連続の日本一の夢ははかなく消えた。今季限りで辞任するＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）は涙をこらえきれなかった。「子供の時から来ている球場でね。今日は完敗でしたから」。目を赤くしながら、最後は努めて笑顔でラストタクトを振り返った。

先発のケイが初回、佐藤輝に先制３ランを浴び、３回には大山に左翼フェンス直撃の適時二塁打を許した。今季防御率１・７４の左腕が４回２／３４失点と崩れると、打線も８回１死に代打・松尾が中前打を放つまで高橋の前に無安打に封じ込まれ、３連敗でスイープされた。

連続下克上はならなかったが、５年間で確かな手腕を発揮した。２年目以降は４年連続７０勝＆Ａクラス入りし、昨季はリーグ３位から日本一に。集大成の５年目は「横浜奪首」をスローガンに掲げたが、目標の２７年ぶりリーグ制覇には届かず、身を引く決意を固めた。

試合後には阪神・藤川監督から花束を贈られ、敵地で三浦コールを受けながらグラウンドを去った。死力を尽くした選手一人一人に感謝の言葉を伝え、ユニホームを脱いだ番長。三浦大輔監督の物語は、ひとまず終わりを迎えた。（太田 和樹）