ºÆº§¤ÇÌ»Æþ¤ê¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¡¡µÙÆü¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤Â©»Ò¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡È³èÆ°µÙ»ß¡É¤·¤Æ£±Ç¯È¾¡Ä¾¾ÅÄÂçÊå¤¬¸ø³«
¡¡£²£°£²£´Ç¯£³·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Î¾¾ÅÄÂçÊå¤¬¡¢Â©»Ò¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¡ô¤¦¤ó¤³£í£õ£ó£å£õ£í¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â©»Ò¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»£±Æ¤·¡Ö¡ô¤·¤Ã¤«¤êµÙÆü¡¡¡ô¸Â³¦¤Þ¤ÇÍ·¤Ö¡¡¡ô¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¡¡ôËèÆü¥¤¥ó¥¹¥¿Éü³è¤ÎÃû¤·¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï£²£°£°£·Ç¯£¶·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯£±£²·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬£±£±Ç¯£±£°·î¤ËÎ¥º§¡££²£°Ç¯£±·î¤Ë¥é¥¸¥ª¤ÇºÆº§¤òÊó¹ð¡£¡ÖËÍ¡¢Ì»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌ»Æþ¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¿ùÂçÊå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££²£°£²£°Ç¯£¸·î¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£