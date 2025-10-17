【UNIQLO and JW ANDERSON】スタイリスト佐藤かなさんの推しアイテム3選

2025年10月17日（金）から発売がスタートした【UNIQLO and JW ANDERSON（ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン）】。17回目となる秋冬コレクションは、伝統的なフィールドウェアから着想を得た英国らしさを感じるものばかり。今回は、スタイリストの佐藤かなさんに、気になった3アイテムをコーディネートしてもらいました。

新しいアウターとして投入したいニュアンスたっぷりなポンチョ

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】ポンチョ各\5,990 ※一部店舗にて発売

このコラボレーションで初登場したアイテムが、こちらのポンチョ。

「秋はシャツやスエットと。冬はニット、インナーダウンの上から肩がけするだけで、コートとはまったく違うフォルムのアウターとして楽しめます。やわらかくて肌触りがいいウール混で、軽やかにまとえるのもいいところです」

合わせたのは、大ヒット中のストレートジーンズ。

「一見、ポンチョはハードルが高そうに感じますが、デニムとは文句なしの相性。簡単にコーディネートが決まります」

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】ポンチョ\5,990 ※一部店舗にて販売、フェアアイルクルーネックセーター\3,990 ※一部店舗にて販売、ストレートジーンズ\4,990

ちらっと見える淡い裏面が洒落見え！ クラフト感あふれるステッチや“JWA”と刻印されたオリジナルボタンがさりげないアクセントに。

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】ポンチョ\5,990 ※一部店舗にて販売

ポンチョは、ブランケットとしても使えるのも便利なところ。

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】ポンチョ\5,990 ※一部店舗にて販売、フェアアイルクルーネックセーター\3,990 ※一部店舗にて販売、ストレートジーンズ\4,990

「ポンチョの中に合わせていたニットは、ふっくらとした素材感とフェアアイル柄が秋冬ならでは。ボクシーでリラックス感のあるシルエットも魅力です」

ワーク要素を取り入れた程よいカーブ感が大人っぽいパンツ

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】カーブパンツ各\4,990 ※一部店舗で販売

「いろんなカーブパンツを持っていますが、こちらはちょうどいいカーブ感なので大人っぽくはけます。ほんのり起毛しつつ、レーヨン混で落ち感がいいのがきれいめに見えるポイントです」

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】カーブパンツ各\4,990 ※一部店舗で販売、ブラッシュドコットンオーバーサイズシャツ\3,990 ※一部店舗で販売

右サイドには、ワークパンツでよく見るペインターポケットが施されています。

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】カーブパンツ各\4,990 ※一部店舗で販売、ブラッシュドコットンオーバーサイズシャツ\3,990 ※一部店舗で販売

ポケットに寄ってみると“JWA”の刺しゅうが。このような粋なあしらいに、おしゃれ心が満たされます。

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】カーブパンツ各\4,990 ※一部店舗で販売、ブラッシュドコットンオーバーサイズシャツ\3,990 ※一部店舗で販売

先ほどからチラッと見えていたシャツは、メンズのチェック柄シャツ。

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】カーブパンツ各\4,990 ※一部店舗で販売、ブラッシュドコットンオーバーサイズシャツ\3,990 ※一部店舗で販売、【ユニクロ】極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT\2,290

「オーバーサイズのオンブレチェック柄シャツをゆるっと着て、ラフに仕上げました」

太さ違いのリブで切り替えた色が印象的なニット

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】リブクルーネックセーター/長袖 各\3,990 ※一部店舗にて販売

「シンプルながら太さ違いのリブで切り替えられていて、一枚でもサマになる表情豊かなニット。ヴィヴィッドカラーが好きなので、発色のいいオレンジに惹かれました。中にサテン素材のキャミソールワンピースを合わせて、異素材ミックスコーデに」

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】リブクルーネックセーター/長袖 \3,990 ※一部店舗にて販売、【ユニクロ】サテンキャミソールワンピース\2,990、アジャスタブルキャップウールブレンド\1,990

リブクルーネックセーターはユニセックス展開。

「私は、少しルーズに着たいのでLサイズを選びました」

オーバーサイズで着ると、絶妙なこなれ感！

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】リブクルーネックセーター/長袖 \3,990 ※一部店舗にて販売

左下の“JWA”のラベルがワンポイントに。

アクセントになってくれる小物類も可愛い！

色柄バリエが豊富なソックスはいっぱい欲しくなること間違いなし

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】ヒートテックデオドラントソックス各\590 ※一部店舗にて販売

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】といえば、色柄バリエが豊富なソックス。今回も、配色が絶妙で洒落見え確実！ ファッション性以外にも、抗菌防臭、履き口のやわらかさ、穴が開きにくい丈夫なつま先、吸湿発熱など機能が大充実。まとめ買いするとお得になるので、迷ったら色柄違いで購入するのもアリです。

大容量で合わせやすいトートバッグはさまざまなシーンで活躍

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】キャンバストートバッグ［縦33.5cm×横（上）55cm、横（底）42cm×マチ15cm］各\3,990 ※一部店舗にて販売

重厚感があるヘビーウェイトのキャンバスバッグは、荷物の出し入れがしやすく、とにかく大容量。内側には、大切なものやこまごまとした小物を収納できるファスナー付きポケットが。カジュアル出勤やママバッグ、お出かけなど幅広いシーンで活躍してくれます。

秋冬ならではのコーデュロイキャップは買い！

【ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン】コーデュロイキャップ各\1,990 ※一部店舗にて販売

今季の注目素材といえばコーデュロイ。数多くのブランドで展開されていますが、探すと意外とないのがシンプルなキャップ。トレンドカラーのブラウンのほか、差し色になるブルーとイエローもあって、どれにするか迷ってしまいそう！

ほかにも、SNSから火がつき大バズりしたオックスフォードシャツの新色やトレンドのミニスカート、パフテックユーティリティジャケットなど素敵なアイテムが目白押し。ぜひ店舗やオンラインストアをチェックしてみて。

●佐藤かな Profile

スタイリスト。雑誌『リンネル』などのほか、広告、カタログなどで活躍中。人気ブランドとのコラボレーションを手がけるほか、趣味の裁縫好きが高じて講師として出演したテレビ番組『すてきにハンドメイド』（NHK）では、簡単に作れてコーディネートがしやすいノーカラーコートをデザイン。ソーイング本も数多く出版。最新刊は、『スタイリスト佐藤かなのソーイングブック』（ブティック社）。Instagram：kaaana75

