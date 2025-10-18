【富士通レディース】1日目

渋野日向子の気になる来季の去就は？米ツアーシード権喪失へ待ったなし

日米で5試合連続予選落ちの渋野日向子（26）が7バーディー1ボギーの66と爆発。6アンダーで単独首位に立った。初日6アンダーは今季のベストスコア。国内ツアーでの首位発進は自身初だ。

この日は1番、2番の連続バーディーでギャラリーを沸かすと、6番、7番でスコアを伸ばしバック9へ。後半は、10番、14番、16番でバーディーを奪い、ピンチの17番は6メートルのパーパットを沈めた。18番は2メートルのパーパットがカップに嫌われ、初ボギーとしたが、パッティングに「悩んでいる」のが嘘のような1日だった。

渋野は開幕3日前に福岡のパッティングコーチの指導を受けて、感覚頼みだった打ち方を見直したという。すぐに効果が表れたとすれば、幸いだが、問題は2日目からだ。

10月16日付の日刊ゲンダイでも指摘したが、渋野の5試合連続予選落ちの初日を見ると、4試合でアンダーパーをマークしている。前週もボギーなしの3アンダー69。首位に4打差28位と、渋野にしては好スタートを切りながら、2日目は75と崩れ、決勝へ進めなかった。

「さすがに今回は予選落ちはないでしょうが」と、ツアー関係者がこう言う。

「パッティングの指導を受けて、モヤモヤが吹っ切れたのではないか。気分が乗るとバーディーを量産する渋野らしいプレーでした。これだけ“貯金”があれば、2日目は予選落ちを心配して思い切り振れなくなるということはないでしょう。とはいえ、渋野は気持ちの切り替えが上手いとはいえず、大事なところでミスして崩れることが多い。

そこにストップをかけるメンタルコントロールの術を知らないと思う。基本的に3日間パットが入り続けることはまずない。ショットが曲がったときや短いパットを続けて外した時、これまでの悪いイメージが浮かんでこないか。このまま上位をキープして、久しぶりに優勝を争うことになっても、色んな面が見えてくるはずです」

ホールアウト後の渋野は「パターが入ってくれたので、このスコアが出たと思う。最近ではまれなパットの安定感だった」と言ったが、その通り。パットが入らなくなったときに真価が問われる。

◇ ◇ ◇

そんな渋野がメンタルを整えるには、いったいどうしたらいいのか。メンタルトレーナーの児玉光雄氏（追手門学院大特別顧問）に話を聞くと、意外な“改善法”を提言してくれた。

