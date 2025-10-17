『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：ミソノウ

年齢：30代

車両名：スバル BRZ

年式：―年式

型式：ZD8

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：1年（2024年時点）

総走行距離：1万4,000km

年間走行距離：1万km

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

AT免許の限定解除をして初めてのMT車です。父がWRX STI（VAB）を大切に乗っているため、迷わず同じスバル車のBRZに決めました。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

シフト操作ですね。加減速に合わせてスコっとギヤが入る瞬間が大好きです。

最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？

同じBRZ乗りの愛車がカッコよかったから。それに近づきたいと思ったことがキッカケです。

カスタムの方向性は？ 重視していることは何？

純正が十分にスタイリッシュで満足しています。もし気になる部品が出てきたら少しずつ足していきたいですね。

外装

フロントスポイラー：STI

リヤディフューザー：STI

ジェネレーター：ヴォルテックス

内装

エアコンダイヤルリング：レイル（オートサロン2025限定カラー）

足まわり

モーションコントロールビーム：PROVA

ブレーキ：レイル ダイレクトブレーキシステム

エンジン関連

排気：STI パフォーマンスマフラー

今後やってみたいカスタムは？

リヤにSTI のフレキシブル ドロースティフナーを付けたいです。

あとは吸気ダクトをSymsのエアインダクションボックスに、ブレーキパッドをエンドレスに交換したいですね。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

STIとPROVAです。スバル車専門メーカーなので信頼できます。今後のカスタムでもお世話になる予定です。



スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/