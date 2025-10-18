◇女子ゴルフツアー富士通レディース第1日（2025年10月17日 千葉・東急セブンハンドレッドクラブ）

自己ワーストタイの5試合連続予選落ち中の渋野日向子（26＝サントリー）が、7バーディー、1ボギーの66で回り、6アンダーで国内ツアー自身初となる首位スタートを切った。低調だったパットが復調し、4年ぶりの日米通算8勝目へ手応えをつかんだ。1打差の2位に渡辺彩香（32＝大東建託）と佐久間朱莉（22＝大東建託）が続いている。

18番で3メートルのパーパットを打った渋野はカップインを確信し、右手を上げかけた。だが、ボールはカップの縁を一周して外に出てしまった。「いやー入ったと思ったんですよ。超かっこ悪いじゃん。でも何かそういうところが自分らしいかな」と照れくさそうに笑った。最後は締まらなかったが、前週から一変させたパットでスコアを伸ばし「ゴルフが楽しかった頃を思い出し、凄くうれしかった。これをしっかり続けていけば良い方向にいくんじゃないか」とうなずいた。

前週、米ツアー4戦と合わせ自己ワーストタイとなる5試合連続の予選落ちを喫した。主戦場とする米ツアーでは6〜7月にも4試合連続で予選落ちし、年間ポイントランクは現在104位と80位以内のシード権獲得が厳しい状況だ。その原因の一つがパット。持ち味の思い切りの良さが影を潜め「5メートルのパットもパーを取りにいっているような感じだった。構えたらちょっと動いたりリズムも全体的にバラバラだった」。そこで思い切って14日に「5年ぶりくらい」に福岡の練習スタジオを訪れ、データを基に科学的なアプローチで修正。手の感性で打っていたのを大きな筋肉で打つよう心がけ、復調のきっかけをつかんだ。

1番で8メートル、2番で7メートルのチャンスを強気にねじ込むなどパット数も25でまとめた。相乗効果で6番では残り25ヤードからチップインバーディーも決めた。「ショットは50％。でも許せる範囲は広がった。（首位は）ちょっとビックリしている。どうしたらいいか分からない。まだ1日目だし、まだ本当に何が起きるか分からない自分なので。でもチャンスはつかみたいので頑張ります」。暗いトンネルの先に一筋の光が見えてきた。

《国内では4年ぶり》渋野が国内ツアーで初日に首位に立つのは初めて。米ツアーでは23年スコットランド・オープン以来で首位発進（最終的に16位）している。首位に立つのも、同第2日以来で、国内では最後に優勝した21年10月の樋口久子・三菱電機レディース以来4年ぶり。