Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・岩本照（３２）が１７日、都内で行われたテレビ朝日系主演ドラマ「恋する警護２４時 ｓｅａｓｏｎ２」（金曜、後１１・１５）の制作発表会見に白石麻衣（３３）、なにわ男子・藤原丈一郎（２９）、成海璃子（３３）と出席した。

会見が始まると突如、鉄パイプを持った“不審者”が乱入。ストイックなボディーガード・北沢辰之助役の岩本が対峙（たいじ）して手際よく制圧した。

昨年の前作会見に続いて２年連続で白石を守り抜き「不審者さんのおかげでかっこいい動きを見せられた」と、武器を持った敵を相手にパワーアップした姿を披露。白石から「守っていただけてうれしかった」と拍手を送られた。

岩本にとって初めて連続ドラマ単独主演を務めた記念すべき作品の続編で、放送時間も１時間枠に“昇格”。岩本は撮影の合間にもランニングに出かけ、ぶら下がる場所があれば懸垂をするストイックさで鍛え続けているという。

辰之助の２年後輩となるボディーガード・原湊役の藤原は「すごいのが僕らは何度も練習をするけど、照くんは（動きを）覚えるのも早いし、本当にＳｎｏｗ Ｍａｎをやりながら警護をやってますよね？経験者みたい。警護とＳｎｏｗ Ｍａｎの二刀流」と絶賛。岩本は「警護Ｍａｎでいいです」と受け入れ、笑わせた。

新シーズンでは、両思いになった白石演じるヒロインと遠距離恋愛になってしまうなど、難題が降りかかる。岩本は「よりハラハラするところもあれば、キュンキュンするところもある」とスケールアップを予告した。