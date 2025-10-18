◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦 フランス大会（１７日、アンジェ）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、シニアデビューとなった中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、７８・００点の高得点をマーク。１位発進し、２位には坂本花織（シスメックス）が７６・２０点でつけた。

ＧＰシリーズデビューの中井は、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を流れるように決めて出来映え点（ＧＯＥ）１・６０点を引き出すと、続く３回転ルッツ―トウループの連続ジャンプも成功。最後の３回転ループも鮮やかに決め、完璧な演技で両手を突き上げてガッツポーズ。鮮烈デビューを飾った。

今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、冒頭の３回転ルッツを着氷。続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップ―トウループの連続ジャンプも降りてノーミスの演技。直後に笑顔は浮かばなかったが、７６・２０点には驚きの様子で笑顔がこぼれた。

中井、坂本の日本勢がワンツー発進。住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が７１・０３点で４位につけた。女子フリーは、日本時間の１８日に行われる。