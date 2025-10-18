「フェードアウトしよう…」ママ友の“常識外れすぎるもてなし”に、私が下した決断【ママリ】

主人公・はるかは、3歳の娘と夫と都内で暮らしながら、フルタイムで働くワーママです。娘は保育園に慣れ、ようやく生活が落ち着いてきました。ですが、はるかは近くに友だちがいないことが悩みです。そんなある日、学生時代の友人・りさが近所に引っ越してきたのです。りさは1児の母で、子ども同士も同じ年ごろ。何度か子ども連れで遊びますが、価値観の違いを感じることがあり、モヤモヤが募ります。それでも、歩み寄りたいと思い、りさの誘いでお宅にお邪魔します…。著者・神谷もち(@mochidosukoi))さんが描くママ友トラブル漫画『これって価値観の違いですか？』をダイジェスト版でごらんください。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

出だしから不穏な予感…

りさが近所に引っ越してきたことに喜んでいた はるか。何度か子ども連れで遊びますが、金銭感覚が違うことや、時間にルーズなことなど、合わないと感じるところがしばしば。モヤモヤを募らせていましたが、りさの誘いでお宅にお邪魔します。



ですが、りさの家は想像以上に散らかっていました。他にも違和感があり、モヤモヤしてしまった はるかですが、気を取り直して手土産を渡します。

「ん？」人数分の手土産を渡したのに…

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

はるかがわざわざ「人数分入ってる」と言って渡したのに…。来客に出さずに、自分たちだけ食べるなんて、驚きますね。

衝撃…ママ友の行動が信じられない

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ケーキはあと2個あります。それなのに、食べかけを娘に食べさせようとするなんて…。りさとはるか、子育ての価値観も違いがあるようです。



今回のできごとがきっかけで、はるかは「フェードアウトしよう」と心に決めます。価値観の合わない相手と過ごすのは、疲れますね。



いくら学生時代は仲がよくても、大人になり、ライフステージが変わると価値観も変化するもの。大人になってからの友人との付き合い方について、考えさせられる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）