【理想の親子像】6歳児さんの胸にしみるある一言に411いいね「最高のツマミですね」【ママリ】

素敵な親子の会話

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、マンタ(@manta_oyogu_a)さんの投稿です。

テレビから流れるビールのCMを見ていた6歳さんが、ふとお母さんにこんなことを言ったそうです。とても微笑ましい会話にほっこりしますよ。

6歳がビールのCM見て「ママ、大人になったら一緒にビール飲もうね」と言ったので一緒にビールを飲める関係でいられるような親でありたいなと目標ができた

「ママ、大人になったら一緒にビール飲もうね」と言ってくれるなんて、とても優しいお子さんです。「お母さんといつまでも仲良しでいたい」とか「たくさん話したい」とか、子どもなりの小さな気持ちがたくさん詰まってる気がしますね。大人になってもビールを飲みながら他愛ないことで笑い合える関係でいられるような、ステキな親子でいたいものですね！



この投稿には「親子の会話 最高のツマミですね」といったリプライがついていました。胸の奥がじんわり温かくなる投稿でした。

