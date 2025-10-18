◇セ・リーグCSファイナルステージ第３戦 阪神4-0DeNA（2025年10月18日 甲子園）

阪神・藤川監督がCSで「3つ取る」と力強く宣言したのは10月2日のこと。1度も負けることなくその言葉を実現した。投手陣と堅守を軸にして3戦中2試合を零封で飾った。自身の積極的な継投策も実った。セ・リーグ新人監督のCS突破は15年のヤクルト・真中満監督以来2人目。場内インタビューでは、「連続で3つ全て取れるとは思いませんでした」とおどけた。

日付上の2リーグ制以降、プロ野球史上最速となる9月7日に優勝を決めた。早く決めたことで、その後のビジターゲームで、全国各地の虎党に優勝報告をできた。東京ドーム、横浜、マツダ、神宮。各球場での最終戦の試合後、整列してファンにあいさつをすると「球児コール」に包まれた。そのたびに複雑な気持ちになった。

「自分の名前を呼んでもらうのが申し訳なかった。選手がやっているので。自分は任されている立場だから」

周囲から「優勝おめでとう」と言われることも居心地が悪かった。感謝されるよりも、日頃の応援に感謝したい思いが強かった。

「喜んでもらうためにやっているので、“おめでとう”と聞くとちょっと違う感じがします。2年前の優勝の時に、“おめでとう”と言われた（当時監督の）岡田顧問が不思議そうな顔をしていたのがよくわかります」

この日のスピーチの最後は「次はあと4つです」とマイクを響かせ、スタンドのファンを盛り上げた。勝つことが声援への恩返し。虎党に「ありがとう」を伝えるために、目指すは日本一、ただ一つ。（倉世古 洋平）

○…阪神が無敗で日本シリーズ進出を決めた。日本シリーズを懸けたプレーオフ、CSの無敗突破は昨年のソフトバンクに続き、延べ17チーム目。阪神は23年に次いで2度目となった。また、藤川監督は就任1年目で日本シリーズ進出。新人監督の日本シリーズ進出は昨年の小久保監督（ソ）に続き20人目。CS無敗突破は12年栗山英樹監督（日）、15年工藤公康監督（ソ）、21年中嶋聡監督（オ）、前記小久保監督に次いで5人目、セでは初めてだ。