◇セ・リーグCSファイナルステージ第３戦 阪神4-0DeNA（2025年10月18日 甲子園）

“こんなもんじゃない”を体現した。阪神・高橋は、8回1死まで無安打と快挙の気配も漂った快投。昨年10月13日のCSファーストS第2戦で5回4失点でKOされた相手にリベンジを果たし、CS通算5戦目で初勝利を手にした。

「しっかり試合をつくれたんで良かったけど、最後ああいう形になって良くないことも最後出たかなと」

序盤から直球、スライダー、ツーシームを投げ分けて的を絞らせず快調にアウトを重ねた。3回から4回2死にかけては5者連続三振。7回まで一度もHランプを点灯させず球場の緊張感は高まった。8回も先頭・牧を一飛と難敵を仕留めたが、代打・松尾に直球を中前に運ばれ初安打を許すと3連打で1死満塁。それでも、昨年のファーストS第2戦の2回無死満塁で逆転の走者一掃二塁打を浴びた代打・戸柱を左飛に仕留めた。7回2/3を3安打無失点で降板。雪辱を果たす好投に「（昨年のKOは）よぎりはしたんで。そういう中で自分の投球ができたのは褒めてあげたい」とうなずいた。

「こんなもんじゃないのにと思ってずっと投げているので」

ファイナルS開幕の数日前、決意を明かした。昨年11月に「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」を受けて左手首に入っていたプレートを除去。今年7月中旬に1軍昇格を果たし3勝1敗、防御率2.28と復活を印象付けたが、レギュラーシーズン最後の2試合は5回を投げきれずマウンドを降りていた。

「僕、打たれたら無（む）になるんですよ。なんでここに立ってるんだろうって。シーズンの最後もそんな感じだった」。ただ、ぼうぜん自失の時間が終わると、湧き出る思いもあった。「ここに立てない人もいる。頑張らないといけない」

次戦はキャリア初の登板となる日本シリーズのマウンドだ。「与えられたところでしっかり頑張りたい」。高橋遥人の2025年はまだ終わらない。（遠藤 礼）