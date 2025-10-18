「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

ベイ党も虎党も関係ない。ラスト采配の指揮官に、聖地は万雷の“ミウラコール”を送った。試合後、今季限りでの退任を表明したＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）は帽子を取り、深々と一礼した。

その目は赤かった。「子どもの頃に来ていた球場でね。悔しさももちろんあるんですけど、幸せです。こういう形でね…」。藤川監督からは花束が贈られた。敵軍の選手、スタッフたちにも総出で見送られ、感謝の言葉があふれた。

王者に一矢報いることはできなかった。「うちのペースに持ち込めない、持ち込ませてもらえない。タイガースの強さを見せつけられた３試合でした。最後は完敗でした」。２年連続の下克上Ｖはならなかった。だが、２０２２年から４年連続Ａクラスに導いた功績が色あせることはない。

試合後は選手、スタッフ全員と握手を交わした。「出番を与えてやれなかった選手たちもいました」と、最後まで気配りの三浦監督らしさがあふれた。さらば番長。誰からも愛された三浦監督に、惜しみない拍手が注がれた。