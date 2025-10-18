「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク０−６日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」はファイナルステージ（６試合制）の第３戦が行われ、レギュラーシーズン２位の日本ハムが６−０でリーグ２連覇のソフトバンクを破り、初勝利を挙げた。ソフトバンクはリーグ優勝のアドバンテージを含め３勝。４番の郡司裕也捕手（２７）が先制犠飛を含む４打点を挙げ、先発したエース伊藤大海投手（２８）が８回を５安打無失点の力投をみせた。

信頼と絆が望みをつないだ。歓喜に沸くベンチ裏の通路を足早に引き揚げた新庄監督は、取材には対応せず「釣り名人と４番の顔。あとは選手に聞いてあげて！」と広報にコメントを託した。釣り好きのエース伊藤が快投を見せ、４番・郡司が４打点。昨年３連敗したＣＳファイナルＳでの初勝利を挙げ、何とか土俵際で踏みとどまった。

腹をくくった指揮官に、２戦目まで８打数無安打だった郡司が応えた。初回は１死一、三塁から右犠飛。ファイナルＳ３試合目で初の先制点をもたらすと、七回２死満塁では走者一掃の３点適時二塁打。試合を決定づけた。

７番で出場した前夜は好機に２度凡退し、途中交代。試合後に新庄監督から届いたダイレクトメッセージに奮い立った。「正直外されるかなと思ったんですけど。『今年は郡司がいなかったら…』ということを改めて言ってもらった。その覚悟を受け止めて、意気に感じて打席に立ちました」。あえて４番に戻してくれた思いを裏切るわけにはいかなかった。結果を出して将からのねぎらいの言葉は「ここでは言えないです。お笑いというか、ちょっと“ピー”が入ります」。苦笑いで公開を自粛し、笑いを誘った。

反撃ののろしとなる１勝。昨季からの成長を一つ形にした。「選手はＨランプがともれば変わってくる。明日以降につながるかな」とうなずいたヒーローは「雰囲気はずっといい。これをきっかけに一気にいければ」と力強く視線を上げた。０勝３敗から奇跡の大逆転突破へ、新庄監督が思い描く“ドラマ”を信じて戦い抜く。