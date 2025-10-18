◇セ・リーグCSファイナルステージ第３戦 阪神4-0DeNA（2025年10月18日 甲子園）

阪神・石井の名がコールされると、どよめきと大きな拍手が聖地を包んだ。4点優勢で迎えた8回2死満塁で2番手として登板。最大のピンチは、背番号69に託された。

「アウト1個を取るという仕事だけを考えていました」

打席には相手の1番・蝦名。直球2球で追い込み、3球目のフォークをファウルされた直後に捕手・坂本がマウンドへ。「考えの確認をしました」。バッテリーで意見を一致させて投じた4球目。高め直球で空振り三振に仕留めた。圧巻の満塁斬りだった。

15日の第1戦は1回1/3、回またぎを難なくこなし、16日の第2戦は1回を3人斬り。唯一CS3連投となったこの夜も強力打線を圧倒した。これで、CSファイナルSでは歴代最多タイの通算5ホールド目をマークした。

レギュラーシーズンでは50試合連続無失点。そしてポストシーズンでは23年から11戦連続無失点となった。それでも28歳右腕は早くも日本シリーズを見据えた。「しっかりデータを集めて、確率高く抑えられるようにしたい」。“ミスターゼロ”が、余韻に浸る瞬間はなかった。（松本 航亮）