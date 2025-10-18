CW-Xがみちょぱ夫婦を起用♪ペアで楽しむスポーツライフを提案
コンディショニングウェアブランド「CW-X（シーダブリュー・エックス）」が、2025年10月1日よりモデル・タレントのみちょぱ（池田美優）さんと夫の大倉士門さんをチャレンジングパートナーに迎えました。普段からトレーニングやランニングを楽しむお二人が、ブランドの新たな顔として登場。夫婦で挑戦するスポーツライフを通して、「CW-X」の魅力をより身近に届けます。
CW-X×みちょぱ夫婦が描く“自然体のスポーツライフ”
アクティブなライフスタイルで知られるみちょぱさんと大倉士門さん。今回のブランドビジュアルでは、ランニングやゴルフなど多彩なスポーツシーンで「CW-X」アイテムを着用。
みちょぱさんは「タイツのはきごこちがよくて、驚きました。締め付けが少ないので散歩にも使えそう♪」とコメント。
大倉さんも「部位ごとにサポートが効いていて、長距離ランでも安心」と語ります。2人の自然体の笑顔が、スポーツを“もっと楽しく”感じさせてくれます。
「CW-X」チャレンジングパートナーとしての想い
今回の就任には、「夫婦や友人と一緒に運動を楽しみたい」という思いが込められています。
トップアスリートも所属する「Team CW-X」に加わり、アスリートではない“身近な存在”としてブランドの魅力を発信するお二人。
「CW-Xは老若男女問わず快適に着られて、デザインも豊富。ペアで楽しむのもおすすめです♡」と語るように、カラダを動かすことの楽しさを伝える姿勢が印象的です。
アイテムラインナップ＆着用コーディネート
みちょぱさん着用：
パーカー（DWY549・カラー：GY）、ボトム（DHY305・カラー：GY）、タイツ（HXY499・カラー：GY）、インナー（JAY009・カラー：IV）、ソックス（BCR608・カラー：IV）
大倉士門さん着用：
パーカー（DWO549・カラー：OV）、ボトム（DHO305・カラー：OV）、タイツ（HXO499・カラー：OC）、インナー（JAO009・カラー：BL）
プロモーションビジュアルでは、夫婦それぞれが多彩なCW-Xアイテムを着こなし。
いずれも機能性とデザイン性を兼ね備え、ランニングからジム、日常のトレーニングまで幅広く活躍。おしゃれを楽しみながらパフォーマンスを支えるウェアです。
CW-Xで、毎日のチャレンジをもっと楽しく♡
「CW-X」は、アクティブな日常をサポートするパートナーのような存在。着心地の良さと機能性で、運動を“続ける楽しさ”を教えてくれます。
みちょぱさんと大倉士門さんが体現するように、スポーツを楽しむことは、カラダだけでなく心も豊かにしてくれるはず。夫婦や友人と一緒に、あなたも新しいチャレンジを始めてみませんか？