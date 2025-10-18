「明治安田生命Ｊ１、神戸０−０鹿島」（１７日、ノエビアスタジアム神戸）

神戸は鹿島と０−０で引き分けて勝ち点６１となり、暫定で２位に浮上したものの、首位鹿島は同６６として、両チームの勝ち点差は５のまま変わらなかった。広島とＦＣ東京は０−０で引き分けた。第３４節は１８日に残り７試合、１９日に１試合が行われる。

どうしても欲しい勝ち点３を、首位鹿島との直接対決でつかむことができなかった。３連覇が遠のくスコアレスドロー。ＭＦ武藤は「勝ち点３が必要だった僕たちにとって、かなり悔しい引き分け」と唇をかんだ。

立ち上がりからフルスロットルで攻めに出ると、前半３分にいきなり好機が訪れた。ＦＷ宮代のクロスを受け、ＦＷ大迫が正面からシュート。しかし、相手ＧＫ早川が好判断で足を出して阻み、先制点はならなかった。

その後も攻めの姿勢を崩さず、相手ゴールに迫り続けた。同２７分にはゴール前中央から宮代がシュートも、枠を外した。前半だけで８本のシュートを放ったがゴールネットを揺らすことはできず、後半も流れを奪い切れず０−０。幾度もあったセットプレーのチャンスもものにできなかった。

大一番で主力のＤＦ酒井、ＭＦ井手口がベンチ外という不運もあった。吉田監督は試合後、酒井はケガだと明かした。代わってサイドバックに入った飯野らＤＦ陣の奮闘で無失点に抑えたが、勝利をつかむことはできなかった。指揮官は「何があるか分からない。われわれは勝ち続けるだけ」と悔しさを押し殺した。

鹿島と勝ち点５差のまま、試合数は残り４試合と厳しい情勢。しかし、２連覇を達成した昨年も、１１月以降に勝負の分かれ目が待っていた。武藤は「内容が良くても必要なものを取れなかった悔しさはあるが、４試合、何が何でも勝ち点１２を取って、それでも逆転できなければ仕方ない」と前を向いた。

スタジアムには２万５８０６人が詰めかけた。サポーターの熱に応えるためにも、最後まで優勝への執念を持ち続けなければならない。