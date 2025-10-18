「フェニックス・リーグ、楽天８−９阪神」（１７日、メディキットスタジアム）

４時間を越える激しい乱打戦。９得点を挙げた猛虎打線を引っ張ったのは阪神・井坪陽生外野手（２０）だった。３打席連続安打に３打点の活躍。南国の地で猛威を振るった。

まずは１点を追う三回１死一、二塁。真ん中付近へ甘く入った直球を見逃さず、センターへ打ち返した。前進気味だった中堅手の頭を越え、２者を生還させた。五回１死の第３打席でも左翼線への二塁打でチャンスメーク。六回２死三塁の第４打席でも左前適時打を放ち、直後に二盗も成功させるなど、２軍では格が違うと言わんばかりの大暴れだった。

計算通りの結果だった。フェニックス・リーグで打席を消化しながら、打球の角度が上がらないことに悩んでいたという。「今日から右の股関節に力を入れよう」と、股関節の体重移動を強く意識した結果、打球が上がり、長打も２本。自ら考え、打開してみせた。

ＣＳには惜しくも漏れたが、若虎は切り替える。「いつ呼ばれてもいいように準備はやっていきたい」。日本シリーズのメンバー入りへ名乗りを上げる。