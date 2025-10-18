「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

阪神・森下翔太外野手（２５）が「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。９打数６安打、打率・６６７、１本塁打、３打点と圧巻の成績を残しての獲得。「自分だけの力で取ったわけではない」と前置きした上で「やってきたものに改めて自信を持てたし、短期決戦という、より結果が見えてくるところで、ＭＶＰを取らせてもらってすごくうれしい」と喜んだ。

初戦は先制適時打を放ち、２戦目は延長十回にプロ初のサヨナラ本塁打で試合を決めた。この日も１安打２四死球の３出塁。「試合中でもうまく修正できたり、追い込まれてからもしっかりアプローチできたり、すごくいい面も多かった」と手応えを得た３試合だった。計２００万円の賞金も獲得。使い道は「何も決めてない」とこれから考える。

３連勝で日本シリーズ進出を決め、「勢いで決められて良かった」と笑顔。次はソフトバンクでも日本ハムでも手ごわい相手になる。「タイガースのこういう野球をできれば十分戦えると思っている。セ・リーグの代表として堂々とやりたい」と力強く意気込んだ。