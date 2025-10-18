◇男子ゴルフ 日本オープン第2日（2025年10月17日 栃木・日光CC）

第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、24位から出たツアー20勝の石川遼（34＝CASIO）が4バーディー、2ボギーの68で回り、通算イーブンパーで8位に浮上した。トップとは3打差。原敏之（さとし、34＝YAGOKORO）、金子駆大（23＝NTPホールディングス）が3アンダーで首位に並んだ。

68の好スコアでも満足できない。最終18番で3メートルのパーパットを外した石川は「パットが良くないところもあるので、正直自分にとっては悔しいスコア」と本音を明かした。

それだけ手応えがある。13番パー5では残り248ヤードから3Uで2メートルへ。イーグルパットはわずかに外れたものの、硬いグリーンにぴたりと止める技術で観客をうならせた。8番では10メートルをねじ込むなどパットでも見せ場をつくった。余力を残しての8位浮上だ。

勝てば来年のマスターズ出場権が手に入る。「マスターズの枠が増えることでフィールドの厚さも変わる。選手にとってはいいこと」と話しており、13年を最後に遠ざかる舞台への思いは強い。

日本シリーズJTカップ2勝、日本プロ1勝の石川は史上15人目の日本タイトル3冠を狙う。3日目は13年マスターズ覇者アダム・スコット（オーストラリア）と同組。「ここから上位の選手の名前も変わっていく。その中にしっかり自分も入っていけるようにしたい」。今季初勝利へ、自信をにじませた。