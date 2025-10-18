「女子ゴルフ・富士通レディース・第１日」（１７日、東急セブンハンドレッド＝パー７２）

日米ツアーを通じて５試合連続予選落ちしている渋野日向子（２６）＝サントリー＝が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、単独トップに立った。渡辺彩香（３２）が６７で回り、佐久間朱莉（ともに大東建託）と１打差の２位につけた。過去３度優勝の古江彩佳（富士通）は７３で５３位と出遅れた。

強い渋野が突然戻って来た。７バーディーを量産し、国内ツアーで初めて初日首位に立った。米ツアーを含めれば、初日首位は２０２３年８月のスコットランド女子オープン以来。“シブコスマイル”を全開させ「楽しかった。昔を思い出して、すごくうれしかった。久々に見る景色だった」と声を弾ませた。

パットの安定感が抜群だった。１番は８メートル、２番は左に曲がるラインを読んで７メートルを決め、連続バーディーで勢いづいた。６番はグリーン左から２５ヤードのチップインバーディー。「今までは５メートルのバーディーパットがチャンスと思えなかった。あまり良くはないショットに対しても許せる範囲が広がった」と振り返った。

今季国内３戦目。７カ月ぶりの国内参戦だった、前週のスタンレー・レディースホンダで日米ツアー５試合連続の予選落ちを喫した。１４日に福岡のパッティング専門コーチを訪ねた。科学的なデータを示された上で指導を受け「私は手を使う動作が多すぎた。当たり前のことだが、体を使って大きな筋肉で打つ」とフォーム、意識を修正。いきなり表れた好結果に「予想以上。自分でもびっくり。伸びしろがたくさんだなって前向きに思えるゴルフが久々にできた」と喜んだ。

強気なパットで２０１９年のＡＩＧ全英女子オープンを制して６年。「私は改めてパットからゴルフの流れを作ると分かった」とうなずいた。１８番はパーパットを打つと確信歩きも、カップに嫌われてボギー。ずっこけるようなポーズが飛び出した。「入ったと思ったのに超かっこ悪い。でも、なんかそういうところが自分らしいかな」と笑い飛ばした。