ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２９４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間15:32）（日本時間04:32）
ダウ平均 46246.65（+294.41 +0.64%）
ナスダック 22691.63（+129.09 +0.57%）
CME日経平均先物 48425（大証終比：+875 +1.81%）
欧州株式17日終値
英FT100 9354.57（-81.52 -0.86%）
独DAX 23830.99（-441.20 -1.82%）
仏CAC40 8174.20（-14.39 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.459（+0.035）
10年債 4.003（+0.029）
30年債 4.599（+0.014）
期待インフレ率 2.271（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.580（+0.010）
英 国 4.531（+0.030）
カナダ 3.086（+0.009）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.59（+0.13 +0.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4233.90（-70.70 -1.64%）
ビットコイン（ドル）
106556.69（-1329.58 -1.23%）
（円建・参考値）
1603万4651円（-200075 -1.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
