ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は２９４ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間15:32）（日本時間04:32）
ダウ平均　　　46246.65（+294.41　+0.64%）
ナスダック　　　22691.63（+129.09　+0.57%）
CME日経平均先物　48425（大証終比：+875　+1.81%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9354.57（-81.52　-0.86%）
独DAX　 23830.99（-441.20　-1.82%）
仏CAC40　 8174.20（-14.39　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.459（+0.035）
10年債　 　4.003（+0.029）
30年債　 　4.599（+0.014）
期待インフレ率　 　2.271（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.580（+0.010）
英　国　　4.531（+0.030）
カナダ　　3.086（+0.009）
豪　州　　4.099（-0.053）
日　本　　1.624（-0.030）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.59（+0.13　+0.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4233.90（-70.70　-1.64%）

ビットコイン（ドル）
106556.69（-1329.58　-1.23%）
（円建・参考値）
1603万4651円（-200075　-1.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ